Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia domina, scende il Pd, cresce il Movimento 5 Stelle, calano Lega e Forza Italia

L’ultima rilevazione SWG per TG La7 conferma il primato di Fratelli d’Italia, mentre il Movimento 5 Stelle registra un rialzo significativo. Il Partito Democratico resta stabile, mentre Lega e Forza Italia perdono terreno. Aumenta il numero di elettori indecisi.

Fratelli d’Italia in testa, lieve calo per il Partito Democratico

Secondo il sondaggio realizzato da SWG per TG La7, il partito di Giorgia Meloni continua a dominare la scena politica italiana, attestandosi al 30,2% con un incremento dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Il Partito Democratico, invece, perde 0,1 punti percentuali, scendendo al 22,4%, mantenendo comunque il secondo posto tra le forze politiche del Paese.

In crescita il Movimento 5 Stelle, che guadagna 0,4 punti percentuali, salendo al 12,4%. La formazione guidata da Giuseppe Conte sembra consolidare il proprio elettorato, in particolare tra gli indecisi e gli elettori in cerca di un’alternativa ai partiti tradizionali.

Forza Italia e Lega in calo, il centro perde consensi

La rilevazione evidenzia un andamento negativo per i partiti di centrodestra al di fuori di Fratelli d’Italia. Forza Italia cala al 9,2%, perdendo 0,2 punti percentuali, mentre la Lega di Matteo Salvini subisce un’ulteriore flessione, passando dall’8,3% all’8,0% (-0,3%).

In discesa anche l’alleanza Verdi-Sinistra, che passa dal 6,5% al 6,3% (-0,2%). Nel centro politico, Azione cresce leggermente al 3,5% (+0,1%), mentre Italia Viva scende al 2,4% (-0,2%). +Europa segna un lieve aumento, raggiungendo il 2,0% (+0,2%), mentre Noi Moderati resta stabile all’1,0%.