Inter – Feyenoord, “miracolo di San Siro”: tifoso olandese esulta in piedi alzandosi dalla carrozzina nell’area disabili

Durante la sfida tra Inter e Feyenoord, un tifoso olandese viene ripreso mentre festeggia in piedi nell’area riservata alle persone con disabilità. Il video diventa virale.

L’esultanza che ha scatenato il web

La serata di Champions League a San Siro ha regalato spettacolo in campo, con l’Inter che ha eliminato il Feyenoord imponendosi per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale. Tuttavia, a catturare l’attenzione sui social non è stata solo la prestazione della squadra di Simone Inzaghi, ma un episodio curioso che si è verificato sugli spalti, precisamente nel settore riservato ai tifosi con disabilità.

Dopo il gol segnato dagli olandesi, che ha riacceso per qualche istante le speranze di qualificazione, le telecamere hanno immortalato le celebrazioni del settore ospiti. Tra gli esultanti, un tifoso in particolare ha attirato l’attenzione: un uomo, posizionato nell’area dedicata alle persone con disabilità, che si alza in piedi e festeggia con i pugni al cielo, con alle sue spalle una sedia a rotelle.

Il video della scena, accompagnato dalla didascalia ironica “Il miracolo di San Siro”, ha iniziato rapidamente a circolare sui social, generando un’ondata di commenti e reazioni contrastanti.

L’indignazione (e l’ironia) sui social

Come spesso accade con contenuti di questo tipo, il web si è diviso tra ironia e indignazione. Alcuni utenti hanno sottolineato il presunto paradosso della scena, con battute sarcastiche che hanno enfatizzato il “miracolo” avvenuto a San Siro.

Dall’altro lato, molti hanno difeso il tifoso olandese, facendo notare come non tutte le persone che utilizzano una sedia a rotelle siano completamente impossibilitate a camminare.

“Spoiler: non tutti quelli in carrozzina sono tetraplegici”, ha scritto un utente, mentre un altro ha spiegato: “Io conosco persone che sono in carrozzina da anni ma riescono comunque a camminare. Solo che la forza muscolare dura 5-10 minuti, dopodiché non riescono più a stare in piedi. Probabilmente è il suo caso”.

Al di là del dibattito online, l’episodio ha acceso i riflettori su un tema spesso poco discusso, ovvero le diverse condizioni di disabilità e le sfumature che caratterizzano la mobilità di chi utilizza una sedia a rotelle.

Un episodio destinato a far discutere

L’episodio avvenuto durante Inter-Feyenoord è solo l’ultimo caso di un evento sportivo che diventa virale per ragioni extra-calcistiche. Se da un lato il gesto del tifoso ha suscitato ilarità, dall’altro ha evidenziato la rapidità con cui i social media possono trasformare un momento di esultanza in un caso mediatico.

Intanto, l’Inter prosegue il suo cammino in Champions League, mentre il Feyenoord torna in Olanda eliminato, con un episodio di tifo destinato a restare impresso nella memoria – e nelle bacheche social – ancora a lungo.

4o