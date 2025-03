Scontro tra Gasparri e Sportiello, scintille in diretta a 4 di Sera “Lei sa perché non ci siamo seduti al tavolo con Putin”

Durante la puntata di 4 di Sera del 14 marzo, duro confronto tra Maurizio Gasparri e Gilda Sportiello su Ucraina, diplomazia e il ruolo di Trump e Putin nei negoziati.

Tensione in studio sul conflitto ucraino

Il dibattito sulla guerra in Ucraina ha acceso gli animi a 4 di Sera, il talk show in onda nella serata di venerdì 14 marzo. Protagonisti dello scontro sono stati Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia, e Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle (M5S). Al centro della discussione, il possibile riavvicinamento diplomatico tra Mosca e Washington e il ruolo degli Stati Uniti nel processo di pace.

Sportiello accusa l’Occidente, Gasparri replica

Durante il confronto, Sportiello ha criticato l’Occidente, accusandolo di aver cercato una soluzione diplomatica solo dopo tre anni di guerra. “Dopo tanto tempo si torna a parlare di negoziati. Perché solo ora?”, ha chiesto la deputata pentastellata.

La replica di Gasparri non si è fatta attendere: “Non si è andati al tavolo prima perché c’era ancora un attacco militare in corso”. Una risposta netta, con cui il senatore ha voluto smontare le argomentazioni della collega, sottolineando come la diplomazia sia sempre stata influenzata dall’andamento del conflitto.

Trump e Putin, il punto sulle trattative

Nel frattempo, le trattative tra Stati Uniti e Russia proseguono. Il presidente Donald Trump ha chiesto a Mosca di interrompere i combattimenti nella regione del Kursk e di accelerare il processo di cessate il fuoco. Dal Cremlino, però, la risposta è stata altrettanto chiara: Vladimir Putin ha condizionato la tregua alla resa delle forze ucraine nella regione. “Così avrete salva la vita”, avrebbe dichiarato il leader russo.