Puglia, bambina di tre anni salvata dopo una grave crisi respiratoria in una scuola materna

Momenti di paura in una scuola materna di San Ferdinando di Puglia: una bambina di tre anni ha avuto una grave crisi respiratoria, ma è stata salvata dai soccorritori del 118.

Il malore improvviso in classe

Attimi di apprensione questo pomeriggio in una scuola materna di San Ferdinando di Puglia, dove una bambina di tre anni ha improvvisamente accusato una grave difficoltà respiratoria mentre si trovava in classe. Il personale scolastico, notando la situazione critica, ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento del 118 e il trasporto in ospedale

All’arrivo dei sanitari del 118, la piccola era incosciente, in preda a crisi convulsive e con un repentino calo della saturazione. Dopo le prime manovre di stabilizzazione sul posto, la bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è stata presa in carico dalle equipe di Pronto soccorso, Pediatria e Rianimazione.

Bambina fuori pericolo, è con i genitori

Grazie al tempestivo intervento dei medici, la bambina è stata stabilizzata e ora è fuori pericolo. Attualmente si trova in ospedale accanto ai suoi genitori, in condizioni stabili.