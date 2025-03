Incidente nel barese, scontro frontale tra tre auto, otto feriti gravi , tra cui bambini

Scontro tra tre auto nella notte del 16 marzo. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Viabilità interrotta per ore.

Grave incidente sulla strada statale 172

Un violento incidente stradale ha scosso la notte tra il 15 e il 16 marzo 2025 lungo la SS 172, nel tratto tra Alberobello e Putignano, nei pressi della località Chiusa di Chietri. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, causando un bilancio di otto feriti, tra cui alcuni bambini.

Le condizioni di alcuni dei coinvolti sono apparse da subito critiche: diversi passeggeri sono stati trasportati in codice rosso, mentre altri hanno riportato ferite meno gravi, con assegnazione del codice giallo. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi e viabilità bloccata

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Putignano (turno A), le ambulanze del 118 e i carabinieri della Stazione di Castellana Grotte e Alberobello, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monopoli.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore, con i sanitari impegnati a stabilizzare i feriti prima del trasporto negli ospedali della zona. A causa dell’impatto e della rimozione dei mezzi incidentati, il traffico sulla statale è rimasto bloccato per un lungo periodo, causando disagi alla circolazione.

Sicurezza stradale: l’appello di Vivilastrada.it

Le immagini dell’incidente sono state diffuse da Tonio Coladonato, presidente dell’associazione Vivilastrada.it, da anni impegnata nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi lungo le arterie della provincia di Bari, spesso teatro di incidenti anche gravi.

Le indagini sono in corso per stabilire con esattezza le cause dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.