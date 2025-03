Trump ordina un attacco contro gli Houthi: “Il loro tempo è finito, l’inferno pioverà su di voi”

Gli Stati Uniti colpiscono la milizia yemenita filo-iraniana nel Mar Rosso. Trump avverte Teheran e promette azioni decisive.

Attacco americano nel Mar Rosso

Gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione militare contro il gruppo armato Houthi in Yemen, in risposta agli attacchi della milizia filo-iraniana contro navi e aerei americani nella regione. L’operazione, avvenuta nella giornata di sabato 15 marzo, è stata ordinata direttamente dal presidente Donald Trump, che ha rivendicato l’azione con un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma social Truth.

Nel suo intervento, Trump ha definito l’attacco “potente e decisivo” e ha avvertito i ribelli yemeniti che “il loro tempo è finito”. Il presidente ha sottolineato che la milizia Houthi, supportata dall’Iran, rappresenta una minaccia diretta agli interessi statunitensi e internazionali.

Trump: “Non tollereremo aggressioni”

Nel suo messaggio, Trump ha affermato: “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare un’azione militare contro i terroristi Houthi in Yemen. Hanno portato avanti una campagna di violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e non”.

L’ex presidente Joe Biden è stato duramente criticato per la sua gestione della crisi, accusato da Trump di aver adottato una politica “pateticamente debole”, che avrebbe incoraggiato ulteriormente le attività degli Houthi. Trump ha poi aggiunto: “Useremo una forza letale e schiacciante finché non avremo ottenuto il nostro obiettivo”, assicurando che nessuna minaccia potrà ostacolare il traffico navale statunitense nel Mar Rosso e nelle acque internazionali.

Il leader della Casa Bianca ha lanciato un messaggio diretto agli Houthi: “I vostri attacchi devono finire oggi. Se non lo faranno, l’inferno pioverà su di voi come non avete mai visto”.

Tensione tra Stati Uniti e Iran

Trump ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Iran nel conflitto, accusandolo di fornire sostegno economico e militare ai ribelli yemeniti. “Finanziati da Teheran, questi ‘teppisti’ Houthi hanno sparato missili contro aerei statunitensi e preso di mira le nostre truppe e i nostri alleati”, ha dichiarato.

Secondo Trump, la sicurezza nella regione si è deteriorata negli ultimi anni: “È passato più di un anno da quando una nave commerciale battente bandiera degli Stati Uniti ha navigato in sicurezza attraverso il Canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden”. Ha poi ricordato che l’ultima nave da guerra americana ad attraversare il Mar Rosso, quattro mesi fa, è stata attaccata più di una dozzina di volte.