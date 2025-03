Bari, grave incidente sulla statale 16: scontro frontale tra auto e furgone, conducenti in gravissime condizioni

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nella notte lungo la statale 16, con un impatto frontale tra un’auto e un furgone. I conducenti dei veicoli coinvolti sono attualmente in prognosi riservata.

Il terribile scontro sulla statale 16

La notte appena trascorsa è stata segnata da un grave incidente sulla statale 16, in provincia di Bari. L’incidente ha visto il coinvolgimento di due veicoli, un’auto e un furgone, che si sono scontrati frontalmente. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora oggetto di indagini, ma sembrerebbe che uno dei due veicoli stesse viaggiando contromano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violento, con i due mezzi che si sono distrutti parzialmente. L’incidente ha avuto luogo in un tratto della strada particolarmente trafficato, ma fortunatamente non ha coinvolto altre auto. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, e sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco per estrarre i conducenti dai veicoli. Le ambulanze hanno trasportato i feriti d’urgenza in ospedale.

Le condizioni dei conducenti coinvolti

Entrambi i conducenti sono stati immediatamente sottoposti a cure mediche e sono stati ricoverati in prognosi riservata. Le loro condizioni sono critiche, e i medici stanno monitorando attentamente l’evoluzione dei loro traumi. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle identità delle persone coinvolte, ma si tratta di uomini di età adulta.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, non è escluso che l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un problema tecnico di uno dei veicoli coinvolti. Il traffico sulla statale 16 è stato temporaneamente bloccato per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

La situazione resta delicata, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio che possa spiegare le cause di questo tragico incidente.