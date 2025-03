La volta buona, Simona Marchini parla dell’ex marito e Charlie Gnocchi: “Un deficiente”, la Balivo perde la pazienza

Simona Marchini ha rivelato durante un’intervista a La volta buona su Rai1, andata in onda giovedì 20 marzo, di essere stata tradita dal suo ex marito, il calciatore Franco Cordova, conosciuto come Ciccio. La confessione dell’attrice e conduttrice ha suscitato diverse reazioni tra i presenti, tra cui quella di Charlie Gnocchi, che non ha esitato a esprimere un giudizio molto severo nei confronti di Cordova.

Il racconto di Simona Marchini sul tradimento

Simona Marchini ha parlato del suo matrimonio con Franco Cordova, che è durato dieci anni, dal 1970 al 1980. L’attrice ha rivelato che l’ex calciatore la tradì con una donna che viveva nello stesso palazzo, un tradimento che scoprì a suo tempo. Nonostante la sofferenza, Marchini ha cercato di gestire la situazione con grande maturità. “Dissi a Ciccio: ‘Se sei innamorato vattene’. Gli dissi che poteva fare le sue scelte”, ha raccontato l’attrice. Nonostante il tradimento, Marchini ha dichiarato di averlo perdonato, seppur con difficoltà, e di aver vissuto quel periodo come un vero e proprio trauma.

La reazione di Charlie Gnocchi e il disappunto di Caterina Balivo

La discussione ha preso una piega più accesa quando Charlie Gnocchi, ospite in studio, ha commentato con durezza il comportamento di Cordova. “Io mi domando come Simona Marchini, che è la donna più intelligente della televisione italiana, sia stata insieme a un deficiente come Ciccio”, ha detto Gnocchi, rivelando di conoscere bene Cordova, poiché i suoi figli e quelli dell’ex calciatore andavano alla stessa scuola. L’uscita di Gnocchi ha suscitato un’immediata reazione da parte di Caterina Balivo, conduttrice di La volta buona, che ha preso le distanze dalle parole di Gnocchi: “Ma cosa dici? Ma puoi dare del deficiente a una persona? Io mi dissocio, anche se non lo conosco. È un amico? Non sembri un amico in questo momento”, ha risposto con fermezza.

Nonostante la critica, Gnocchi ha mantenuto la sua posizione, dicendo che Cordova fosse una persona “leggera”, citando anche il breve matrimonio con Marisa Laurito, durato solo due mesi. Secondo Gnocchi, Cordova è sempre stato attratto da altre donne e, in più occasioni, ha dato segnali di non essere mai veramente impegnato nella relazione con Marchini. “Ricordo quando Simona Marchini, che è la donna più bella del mondo, si lamentava delle scappatelle di Ciccio”, ha concluso Gnocchi, ribadendo il suo giudizio negativo.

La discussione si è quindi conclusa con una certa tensione, mettendo in luce il contrasto di opinioni tra i vari protagonisti dello show.