Prodi e la giornalista Lavinia Orefici: polemica sul presunto contatto fisico a Roma, «Il Professore mi ha tirato i capelli, uno shock»

Tensione a margine dell’evento “Libri come 2025”: la giornalista di Quarta Repubblica accusa Romano Prodi, che nega ogni intento aggressivo

La domanda sul Manifesto e la reazione dell’ex premier

Durante l’edizione 2025 di Libri come, rassegna letteraria organizzata a Roma, si è verificato un acceso scambio tra Romano Prodi e Lavinia Orefici, inviata del programma televisivo Quarta Repubblica, in onda su Rete 4. Il confronto si è innescato quando la giornalista ha posto all’ex premier una domanda riguardante i contenuti del Manifesto di Ventotene, recentemente al centro del dibattito politico nazionale dopo l’intervento in aula della premier Giorgia Meloni.

Secondo quanto ricostruito dalla redazione Mediaset, Orefici avrebbe rivolto il quesito con toni educati, ricevendo però una risposta stizzita da parte di Prodi: «Che cavolo di domanda è? Questo è un modo volgare di fare politica», avrebbe replicato il professore con sarcasmo, mostrando visibile fastidio.

L’accusa di contatto fisico e la risposta di Prodi

La polemica si è intensificata in seguito alla denuncia della giornalista, che ha affermato di essere stata oggetto di un gesto fisico da parte dell’ex presidente del Consiglio: «Il presidente Prodi, oltre a rispondere alla mia domanda con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l’ha tirata. Ho sentito la sua mano fra i miei capelli, per me è stato scioccante», ha dichiarato Orefici, aggiungendo: «Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna».

La versione è stata immediatamente smentita da Romano Prodi, che ha affidato all’Ansa la propria replica: «Non ho strattonato o tirato i capelli alla giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, ma come tutti i giornalisti e le persone presenti possono testimoniare ho appoggiato una mano sulla sua spalla perché stava dicendo cose assurde».

Le reazioni e il servizio annunciato

Il confronto non sembra destinato a spegnersi rapidamente. Mediaset ha annunciato che nella prossima puntata di Quarta Repubblica, in onda lunedì sera, sarà trasmesso il filmato dell’interazione. La stessa Orefici ha precisato: «Mi dispiace che il presidente non si sia semplicemente scusato per il gesto che vedremo lunedì nel filmato. Le cose più gravi restano comunque le parole, inappropriate e paternalistiche, rivolte a un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula».