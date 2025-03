Max Giusti ricorda la sua storia d’amore con Selvaggia Lucarelli: “Galeotto fu Teo Mammucari”

L’attore ha raccontato la nascita e la fine della storia d’amore con la giornalista nel podcast di Gianluca Gazzoli

L’incontro durante una cena con Teo Mammucari

Max Giusti ha raccontato nel podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli un episodio del suo passato sentimentale legato a Selvaggia Lucarelli, oggi nota opinionista e firma giornalistica. I due si conobbero in circostanze insolite: durante una cena in compagnia di Teo Mammucari, con cui Lucarelli aveva appena iniziato a frequentarsi.

«Ero single. Ero a cena con Teo Mammucari e altri amici in un posto dove si faceva spettacolo vicino al mare. Selvaggia era con Teo, ma si vedeva che erano molto diversi. Quando lui è andato in bagno, abbiamo iniziato a parlare e mi ha colpito subito. All’epoca lei insegnava in una scuola di teatro, viveva in un appartamento condiviso a Civitavecchia. Mi piaceva molto la sua testa», ha raccontato l’attore.

Giusti ha ricordato che tra lui e Lucarelli non ci fu subito nulla quella sera, ma l’intesa fu evidente: «Teo ha rosicato un po’. Ma non stavano insieme, era la prima volta che uscivano. Tra l’altro ho offerto io, quella sera» ha detto ridendo.

Una storia importante, poi la separazione

La relazione tra Max Giusti e Selvaggia Lucarelli fu significativa, anche se oggi entrambi hanno preso strade diverse. Giusti è sposato con Benedetta Bellini, mentre Lucarelli è legata sentimentalmente allo chef Lorenzo Biagiarelli.

«Selvaggia è dinamitarda, molto franca. Forse non eravamo la coppia ideale, si è visto. Ma ho sempre avuto molta stima di lei: è una donna che ha preso la sua vita in mano e ha costruito il suo percorso» ha spiegato l’attore, che ha sottolineato come la stima reciproca sia rimasta nel tempo, anche se oggi i due non si frequentano più.

Il ricordo di un legame creativo

Durante l’intervista, Giusti ha anche ricordato il periodo in cui lui e Lucarelli collaborarono artisticamente: «Avevamo scritto una commedia ed è stata un successo incredibile. Per me lei avrebbe dovuto continuare a scrivere sceneggiature, ha una bellissima scrittura. È veramente brava».

L’attore ha infine sottolineato l’origine comune dei due, estranei al mondo dello spettacolo: «Anche lei non veniva da una famiglia dello showbiz. È un bel segnale: indipendentemente da dove nasci, se ci credi, puoi farcela. Se non ci credi tu, non ci crederà nessuno per te».

