Le negano la possibilità d’imbarcarsi su un aereo con il cane, lei va in bagno è annega il cucciolo

Rifiutata all’imbarco con il suo cane, ha deciso di ucciderlo nel bagno dello scalo. L’animale è stato ritrovato morto poco dopo da un inserviente.

Il tragico episodio avvenuto all’aeroporto di Orlando

ORLANDO – Una donna è stata arrestata in Florida con l’accusa di abuso aggravato di animali, dopo aver annegato il proprio cane nel bagno dell’aeroporto di Orlando, lo scorso dicembre. Il gesto estremo è avvenuto poco dopo che alla passeggera era stato impedito di salire a bordo con il suo cane per mancanza della documentazione richiesta.

Il protagonista della tragica vicenda è Tywinn, uno Schnauzer di 9 anni. Il corpo del cane è stato rinvenuto da un inserviente dell’aeroporto all’interno di un sacco della spazzatura posizionato nel bagno. Con l’animale erano stati abbandonati anche un cappottino, la targhetta con il nome, un telefono cellulare e la borsa da trasporto.

Le telecamere e la ricostruzione dei fatti

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire nel dettaglio l’accaduto. La donna è stata filmata mentre discuteva con un dipendente della Latam Airlines in merito all’impossibilità di portare il cane con sé, a causa della mancanza dei documenti obbligatori. Poco dopo, si è diretta verso i bagni dell’aeroporto, dove è rimasta per circa venti minuti, uscendone poi senza il cane.

L’inserviente, che in precedenza aveva notato comportamenti sospetti, ha deciso di tornare nel bagno per un controllo. Qui ha scoperto il corpo senza vita di Tywinn, dando subito l’allarme. Le indagini della polizia hanno portato rapidamente all’identificazione della proprietaria dell’animale, che nel frattempo si era imbarcata su un volo per Colombia, lasciando il Paese subito dopo l’accaduto.

Arresto e rilascio su cauzione

Al rientro negli Stati Uniti, la donna è stata fermata nella sua abitazione nella contea di Lake. Secondo quanto riportato dal rapporto ufficiale della Polizia di Orlando, il gesto è stato giudicato intenzionale e ha provocato “una morte crudele e inutile dell’animale”. Dopo l’arresto, la donna è stata rilasciata dietro pagamento di una cauzione di 5.000 dollari.

L’episodio ha suscitato forte indignazione sia negli ambienti animalisti sia nell’opinione pubblica, per la brutalità del gesto e l’apparente freddezza con cui è stato eseguito.