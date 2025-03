Fausto Bertinotti shock: “Avrei tirato un libro in testa alla Meloni”. Bufera politica, la dura replica di FdI, “Parole gravissime”

L’ex presidente della Camera provoca: “Un limite è stato oltrepassato”. Malan: “Istigazione alla violenza contro la premier”

Le parole di Bertinotti riaccendono lo scontro sul Manifesto di Ventotene

Durante la trasmissione In Altre Parole su La7, Fausto Bertinotti ha lanciato una provocazione che ha immediatamente scatenato forti reazioni politiche. Ospite di Massimo Gramellini, l’ex presidente della Camera ha commentato l’intervento di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, affermando che se si fosse trovato alla Camera dei Deputati, avrebbe reagito “lanciando un oggetto contundente”, precisando poi che si trattava di un libro. Secondo Bertinotti, la premier avrebbe travalicato i limiti di una normale critica politica, attaccando un testo considerato fondativo della democrazia italiana.

«Meloni è abituata a fare un discorso istituzionale in apertura e poi trasgredisce nel finale, presentandosi come leader di fazione», ha detto Bertinotti. «Non parlo del mito intoccabile, ma del rispetto. Se attacchi chi scrisse il Manifesto al confino, hai oltrepassato il limite. Io, che sono non violento, avrei tirato un libro. Sarebbe servito, magari», ha aggiunto con tono provocatorio.

Fratelli d’Italia insorge: “Parole gravissime, clima avvelenato”

Non si è fatta attendere la reazione del centrodestra. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ha condannato con forza l’uscita di Bertinotti, chiedendo l’intervento dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, anche in relazione al recente episodio che ha visto coinvolto Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici.

«Siamo costretti a registrare l’ennesimo incitamento alla violenza contro la premier da parte dell’ex presidente della Camera, che ha dichiarato di voler lanciare un oggetto contro la presidente del Consiglio», ha detto Malan. «Parole gravissime, accompagnate da risate oscene. A Meloni va il nostro sostegno: questi attacchi non faranno che rafforzare la sua determinazione e il consenso degli italiani».

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha espresso preoccupazione per il clima politico, che a suo dire sarebbe “avvelenato” dagli atteggiamenti della sinistra. «Mercoledì l’indegna gazzarra in Aula contro Meloni, poi Prodi che aggredisce verbalmente una giornalista e ora Bertinotti che parla di oggetti contundenti», ha detto Bignami. «Mi auguro che da sinistra arrivino parole chiare di condanna».