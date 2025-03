Vittorio Sgarbi ricoverato, si rifiuta di alimentarsi

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da dieci giorni a causa di una grave depressione che lo ha portato a rifiutare il cibo. Le sue condizioni stanno lentamente migliorando.

La situazione clinica del critico d’arte

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e figura di spicco nel panorama culturale italiano, sta affrontando un periodo difficile della sua vita. Secondo quanto appreso da fonti vicine, Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma circa dieci giorni fa a causa di una grave depressione che ha comportato un progressivo distacco dalla vita quotidiana e dal suo lavoro. Il motivo principale del ricovero è il rifiuto di alimentarsi, una condizione che ha reso necessario l’intervento ospedaliero per monitorare da vicino la sua salute. Al momento, le sue condizioni sono in lieve miglioramento, ma resta sotto osservazione medica e specialistica.

Il rifiuto del cibo come sintomo della depressione

La depressione che affligge Sgarbi non è una novità, in quanto il critico d’arte aveva già ammesso pubblicamente di attraversare un periodo di grave malessere. In una recente intervista, Sgarbi ha raccontato di aver perso peso e di sentirsi fisicamente e moralmente affaticato. “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”, ha dichiarato, sottolineando il profondo disagio che lo accompagna. La sua condizione fisica e psicologica ha portato, quindi, al rifiuto di alimentarsi, un sintomo che ha reso necessario il ricovero in ospedale.

Il sostegno di amici e familiari

Nonostante la gravità della situazione, i familiari, gli amici e i collaboratori di Sgarbi non lo hanno mai lasciato solo. Diversi messaggi di supporto sono stati condivisi sui social network, esprimendo vicinanza e augurando al critico d’arte di superare questo momento difficile. La cerchia di persone vicine a lui è consapevole della gravità della situazione, ma spera in una rapida ripresa. Alcuni, come il giornalista Marcello Veneziani, hanno parlato di un processo di “rinascita” che Sgarbi dovrà attraversare per superare questa fase delicata della sua vita.

Al momento, Sgarbi rimarrà sotto osservazione medica almeno fino alla fine del mese di marzo, periodo durante il quale si valuterà l’evoluzione delle sue condizioni.