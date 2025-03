Malore improvviso mentre suonava in un agriturismo, muore alla consolle il DJ Francesco Milazzo

Il DJ 53enne è stato colpito da un malore improvviso mentre suonava in un agriturismo di Palermo. Il suo decesso ha sconvolto il mondo della musica locale.

Una domenica di festa si è tragicamente conclusa con la morte del DJ Francesco Milazzo, noto nel mondo della musica come “Ciccio”. Il decesso è avvenuto a Carini, in provincia di Palermo, durante una serata danzante in un agriturismo locale. Milazzo, 53 anni, era alla consolle quando ha improvvisamente accusato un malore, probabilmente un infarto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un malore fatale durante una serata musicale

Francesco Milazzo, oltre ad essere un amministratore di condominio, era un appassionato di musica da molti anni. La sua carriera musicale si era intrecciata con la radio e le serate in discoteca, dove aveva conquistato un ampio pubblico. La passione per la musica lo aveva reso una figura molto amata, in particolare nel panorama musicale palermitano. Solo poche ore prima della tragedia, aveva invitato i suoi amici e fan a partecipare alla serata, promettendo una domenica all’insegna della musica e del divertimento.

Purtroppo, mentre stava animando la serata con la sua consueta energia, un malore improvviso ha interrotto bruscamente la sua vita. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole familiari, amici e colleghi.

Il cordoglio degli amici e colleghi

La morte di Francesco Milazzo ha suscitato un’ondata di emozione sui social media, con numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e conoscenti. Il suo amico e collega, Tony Tutone, ha scritto un commovente messaggio in ricordo di Milazzo, dicendo: “Ti ho perso tra le braccia al culmine di uno dei nostri divertenti intrattenimenti musicali. Ma voglio ricordarti con il sorriso di sempre!”. Un altro messaggio emozionante è stato quello di Romina Rosa Bompasso, che ha ricordato quanto fosse impossibile credere alla sua scomparsa: “Non mi hai dato il tempo di risponderti al messaggio su WhatsApp e te ne vai così, tu persona splendida, disponibile e gentilissima.”

Anche Stefania Chiavetta ha voluto rendere omaggio al suo amico: “Sei andato via mentre facevi quello che amavi fare. Un amico buono, dedito alla famiglia e sempre pronto per gli amici.” Il messaggio di Valentina Frinchi ha sottolineato la bontà e la generosità di Francesco, definendolo una persona “garbata e affettuosa”. “Restano comunque ricordi di serate indimenticabili con sorrisi limpidi”, ha scritto.

Un ricordo indelebile nel mondo della musica

Francesco Milazzo non era solo un DJ, ma un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica a Palermo. La sua presenza nelle discoteche e negli eventi musicali era una garanzia di divertimento e qualità. Milazzo aveva la capacità di regalare emozioni con la sua musica, creando un legame speciale con il pubblico che lo seguiva con affetto. La sua morte lascia un vuoto profondo nel mondo musicale della città, dove era considerato una figura di riferimento.