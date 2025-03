Giovane raccattapalle spernacchia l’Italia con un gol della Germania: il colpo geniale di Noel Urbaniak

Un raccattapalle quindicenne, Noel Urbaniak, ha giocato un ruolo decisivo nel gol che ha portato al raddoppio della Germania contro l’Italia nella Nations League, approfittando di un momento di distrazione.

Un momento di ingenuità per l’Italia

Nel corso della partita tra Italia e Germania, andata in scena nel ritorno della Nations League, è accaduto un episodio che ha suscitato grande sorpresa: un raccattapalle di soli 15 anni ha avuto la prontezza di cogliere un’opportunità che ha portato al secondo gol della squadra tedesca. Il ragazzo, Noel Urbaniak, si trovava vicino alla bandierina del calcio d’angolo, quando ha notato la disattenzione dei giocatori italiani, che si stavano intrattenendo in una discussione con l’arbitro. In un attimo, Urbaniak ha lanciato la palla a Kimmich, il quale, insieme a Musiala, ha orchestrato un’azione che ha sorpreso la difesa azzurra. Il risultato è stato un gol realizzato a porta vuota e completamente regolare, che ha messo l’Italia in difficoltà.

Un gol regolare e una difesa distratta

Molti spettatori si sono chiesti se Musiala fosse in posizione di fuorigioco al momento del gol, ma la situazione è completamente legittima secondo il regolamento del calcio. Secondo il punto 11 del regolamento FIFA, un calciatore non commette infrazione se riceve il pallone direttamente da un calcio d’angolo, indipendentemente dalla sua posizione rispetto agli avversari. Questo dettaglio ha messo in luce la differenza tra l’atteggiamento concentrato dei giocatori tedeschi e la distrazione degli italiani, che non hanno saputo reagire prontamente a un’azione che si è rivelata decisiva.

Le dichiarazioni e l’emozione di Urbaniak

Il raccattapalle ha raccontato di come, osservando Kimmich vicino a lui, abbia capito subito cosa fare. “Ero in piedi nei pressi della bandierina e ho incrociato lo sguardo di Kimmich. Poi gli ho lanciato rapidamente la palla e hanno segnato. Ero così felice”, ha detto Urbaniak, visibilmente emozionato per aver partecipato a un gol così importante. Anche Kimmich ha elogiato la reattività del giovane, definendo la sua azione fondamentale per il successo della squadra. Il tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha sottolineato come l’azione di Urbaniak sia stata determinante per l’andamento della partita, aggiungendo che il giovane ha mostrato grande astuzia.