Crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: spunta un legame stretto con Stefano De Martino

Da settimane si rincorrono voci di un allontanamento tra i due attori: ora emergono nuovi dettagli, anche sul piano professionale

Nessuna smentita sulla crisi, solo precisazioni sul “cavaliere misterioso”

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova continuano a far parlare di sé, e non per nuovi progetti cinematografici. Le indiscrezioni su una possibile crisi di coppia si fanno sempre più insistenti. I due attori, legati da oltre dodici anni e genitori di due bambine, non hanno finora commentato pubblicamente i rumor, ma le immagini pubblicate nei giorni scorsi hanno alimentato ulteriori sospetti.

In particolare, a far discutere sono state alcune foto in cui Rocio appariva in compagnia di un uomo non identificato. La risposta dell’attrice non si è fatta attendere: attraverso le sue storie Instagram, ha chiarito che si trattava di Giuseppe Di Bella, un amico di lunga data. “Frottole inventate di sana pianta”, ha scritto, definendo l’intera vicenda una montatura.

Tuttavia, la precisazione non ha sciolto i dubbi circa lo stato della sua relazione con Bova. Come sottolinea Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l’attrice non ha mai smentito direttamente la crisi con il compagno, lasciando aperto il campo alle interpretazioni.

Cambio di agenzia e nuovi contatti: l’indiscrezione su De Martino

A rinfocolare le voci di rottura è anche un dettaglio professionale. Secondo quanto riportato da Parpiglia, Rocio Munoz Morales avrebbe recentemente abbandonato l’agenzia Cucchini, che la seguiva da tempo, per entrare nella scuderia di Beppe Caschetto. Tra i nomi noti gestiti da quest’ultimo compare anche Stefano De Martino, con il quale Rocio avrebbe “sviluppato un rapporto particolarmente stretto”.

Il giornalista sottolinea inoltre la presenza di diversi like sospetti lasciati sui social ai post del conduttore partenopeo, un indizio che alcuni fan non hanno ignorato.

Il silenzio di Bova e la scelta di tutelare la privacy

Intanto Raoul Bova continua a mantenere un profilo basso. Nessuna dichiarazione pubblica, nessuna smentita o conferma. Secondo quanto riportato da Parpiglia, l’attore avrebbe fatto sapere soltanto: “Penso al lavoro e custodisco la mia privacy”. Un atteggiamento coerente con la sua storica riservatezza, ma che non contribuisce a smorzare le voci sul momento difficile attraversato dalla coppia.