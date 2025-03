Meloni celebra la tenuta del suo esecutivo: “Tra i governi più longevi della Repubblica”

La premier sottolinea la stabilità dell’esecutivo, rilancia il premierato e ringrazia gli italiani per il sostegno duraturo.

Longevità di governo come simbolo di stabilità

Giorgia Meloni rivendica con orgoglio la durata del suo governo e lo fa attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. “Il nostro governo entra nella lista dei primi cinque governi più duraturi della storia della Repubblica Italiana”, afferma la presidente del Consiglio, evidenziando un risultato che considera significativo in un Paese che ha visto, in 79 anni di Repubblica, ben 68 esecutivi succedersi.

“Siamo al quinto posto per durata, significa che abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane”, aggiunge Meloni, parlando direttamente agli elettori. Un traguardo che, a suo dire, certifica non solo la solidità dell’attuale assetto politico, ma anche la fiducia mantenuta da una larga parte dell’opinione pubblica.

Coesione nella maggioranza e il rilancio del premierato

Nel suo messaggio, la premier sottolinea un altro punto che considera di rilievo: la tenuta della coalizione di governo. “Abbiamo ancora il consenso della maggioranza dei cittadini, cosa non scontata, e la maggioranza è ancora coesa, forse una cosa ancora meno scontata”, dichiara Meloni, che guarda al percorso fatto come base per continuare a sostenere il suo programma riformatore.

Tra le priorità in agenda torna così il tema del premierato, la riforma costituzionale promossa dal governo per rafforzare i poteri del presidente del Consiglio e assicurare maggiore stabilità all’esecutivo. La durata dell’attuale governo viene dunque presentata come un esempio concreto della necessità di un sistema che garantisca maggiore continuità.