Elsa Fornero sono d’accordo con Salvini “Dazi, un’opportunità”

Un commento sulle tariffe Usa diventa lo spunto per una critica a Matteo Salvini sulla riforma delle pensioni

Dazi come investimento sul futuro

Nel pieno del dibattito politico sui dazi imposti dagli Stati Uniti, che rischiano di colpire duramente l’economia italiana ed europea, emerge una riflessione controcorrente: “Alla lunga i dazi potrebbero rappresentare un’opportunità, così come tutti i sacrifici che si fanno nel presente ci permettono di guardare a una prospettiva più ampia”. Parole che intendono ridimensionare l’allarme legato alla stretta commerciale americana, suggerendo che le difficoltà odierne potrebbero trasformarsi in occasioni strategiche per rivedere assetti produttivi e commerciali.

Il parallelismo con la riforma delle pensioni

Ma la frase non si ferma a un’analisi economica: “Questo era vero anche per la riforma delle pensioni, magra consolazione che Salvini non l’abbia capito allora e forse neanche oggi”. Un chiaro riferimento al leader della Lega, Matteo Salvini, e alla sua posizione nel dibattito sulla previdenza, che negli anni ha spesso criticato misure restrittive o di lungo periodo, come ad esempio l’adeguamento dell’età pensionabile.

Il messaggio, dunque, è duplice: da un lato una visione lungimirante che invita a guardare oltre le difficoltà immediate, dall’altro una frecciata politica a chi, come Salvini, sarebbe accusato di pensare più al consenso immediato che alla solidità delle riforme strutturali. Una presa di posizione che apre un nuovo fronte di tensione anche all’interno della stessa maggioranza.