Pagamenti digitali: l’importanza di dotarsi di software ad hoc per le imprese

Oggi per le aziende, grandi e piccole, appare oggi imprescindibile dotarsi di un software per pagamenti digitali e online. Questo alla luce della diffusione esponenziale che stanno conoscendo le nuove modalità per effettuare le transazioni – in entrate e in uscita –, a fronte di un cambiamento radicale delle dinamiche economiche e persino di quelle sociali.

Nell’articolo di oggi vi raccontiamo qualcosa di più, soffermandoci tanto sul valore aggiunto di tali programmi che sul fenomeno dei pagamenti digitali.

Verso una nuova consapevolezza

Non è forse la consapevolezza uno degli aspetti più basilari in assoluto affinché un’azienda possa essere competitiva all’interno del proprio mercato di riferimento? Sì, ma in che senso, probabilmente qualcuno si starà domandando?

Consapevolezza vuol dire conoscere le dinamiche passate e presenti che interessano quello specifico mercato, padroneggiarne i trend e i fenomeni che potrebbero diventarlo, sapere quali sono i punti di forza e quelli dove bisognerebbe intervenire in chiave migliorativa.

Insomma, consapevolezza significa coniugare innovazione e approccio artigianale, personalizzazione e visione d’insieme, essere aggiornati ma riuscire a farsi un’idea personale di ciò che possa risultare vincente.

È con una simile consapevolezza che gli imprenditori dovrebbero guardare a una delle tendenze che si sta maggiormente diffondendo in Italia: quella dei pagamenti digitali.

Secondo quanto reso noto dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, il fatturato conseguito da tali strumenti ha registrato nel solo 2023 la cifra di circa 444 miliardi di euro, comprensiva dei pagamenti effettuati tramite conto corrente, carte e wallet.

Tradotto in percentuale, tali transazioni hanno segnato il 40% del valore complessivo, ma ci sono studi che dimostrano che hanno già superato oltre la metà del totale durante il 2024.

Numeri fino a poco tempo fa impensabili e che portano le aziende a dotarsi degli strumenti opportuni per cogliere le opportunità che derivano dal fenomeno.

Tra questi ci sono anche dei software pensati appositamente per la gestione dei pagamenti digitali online, in grado di assicurare una semplificazione di diverse operazioni di natura finanziaria, avendo tutto sotto controllo e dando modo ai professionisti di focalizzarsi sul core business.

Come funzionano i software per pagamenti digitali e online

Una delle frontiere più interessanti (e di cui sentiremo ancora ampiamente parlare a proposito dei pagamenti digitali) è quella del cosiddetto sistema BNPL, ovvero Buy Now Pay Later, che nel 2023 ha raggiunto un fatturato intorno ai 4,6 miliardi di euro, aumentato ulteriormente nel 2024.

Questo fenomeno, però, necessita di un monitoraggio attento degli incassi, sia perché si tratta di una formula prettamente digitale, sia perché si assiste a una maggiore suddivisione del pagamento nel tempo.

Se poi a tutto ciò si aggiungono le altre modalità di pagamento digitale, è facile comprendere come dotarsi di un software ad hoc per le imprese si riveli qualcosa di notevole utilità.

Parliamo infatti di un programma che assicura un accesso ottimale al credito, semplificando le operazioni di gestione della liquidità nonché quelle che concernono i flussi di cassa.

I benefici sono sia nel breve che nel medio-lungo periodo, a fronte di un supporto che si rivela quanto mai valido del processo decisionale.