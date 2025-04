The Couple, i fratelli Mileto in diretta asfaltano con eleganza Ilary Blasi: “Non si giudichi la cultura da un quiz in tv”

Durante l’ultima puntata di The Couple, i fratelli Mileto hanno chiarito alcune incomprensioni sul loro percorso, difendendo la propria preparazione con eleganza e fermezza.

Intervento pacato dopo alcune critiche

Nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 14 aprile, i fratelli Mileto, unici concorrenti non noti al grande pubblico all’interno del programma The Couple, sono intervenuti per esprimere un chiarimento legato alle reazioni suscitate da alcune risposte errate fornite nelle precedenti puntate. In particolare, l’attenzione si è concentrata su due momenti: il mancato riconoscimento della Sardegna come regione italiana nella prima puntata da parte di Danilo, e l’incapacità, in quella di ieri, di individuare Ignazio Boschetto come terzo componente del trio Il Volo.

Tali episodi hanno generato reazioni ironiche e critiche, alimentando l’idea di una scarsa preparazione culturale da parte della coppia. Tuttavia, durante la diretta, Fabrizio Mileto ha preso la parola per precisare: “Danilo nella prima puntata non aveva una visuale completa del monitor e per questo non ha indicato la Sardegna. Inoltre, non è certo il fatto di non conoscere il nome di un cantante a definire la cultura di una persona”.

Nel corso del suo intervento, Fabrizio ha anche voluto offrire un ritratto più completo di sé e del fratello, sottolineando che, al di là dell’immagine che può emergere da un contesto televisivo, entrambi hanno studiato e oggi conducono una vita scandita dal lavoro quotidiano. “Siamo ragazzi semplici – ha spiegato – ma anche molto seri. Lavoriamo ogni giorno dalla mattina alla sera e affrontiamo la vita con impegno e responsabilità. Quando diciamo che prendiamo le cose con leggerezza, non intendiamo affatto superficialità. Semplicemente, cerchiamo di vivere con serenità, senza però tralasciare mai l’importanza del dovere, della correttezza e del rispetto verso ciò che facciamo e verso chi ci sta accanto”.

Le sue parole sono state accolte con un lungo applauso dal pubblico presente in studio. Il tono è stato misurato, ma fermo nel voler ristabilire una narrazione equilibrata rispetto alla loro partecipazione.

Un messaggio rivolto anche alla conduttrice

Il discorso, pur senza riferimenti diretti, sembrava rivolgersi anche a Ilary Blasi, conduttrice del programma, che in più occasioni aveva sottolineato con ironia e visibile incredulità l’incapacità dei fratelli di rispondere correttamente ad alcune domande. Le sue reazioni, spesso accompagnate da sorrisi, battute e risatine, sono state percepite da parte del pubblico e degli stessi concorrenti come poco rispettose.

La stessa Ilary Blasi, dopo l’intervento chiarificatore dei fratelli, ha comunque voluto riconoscere il valore del loro contributo, commentando: “Anche l’emozione fa la sua parte”, manifestando una certa apertura alle ragioni espresse.

I fratelli Mileto, attraverso un atteggiamento sobrio e controllato, hanno scelto di affrontare il dibattito senza alzare i toni, dimostrando una certa maturità e consapevolezza. Il loro intervento ha avuto l’effetto di spostare l’attenzione dal giudizio superficiale al rispetto individuale, rifiutando l’idea che una performance televisiva possa sintetizzare il valore di una persona.