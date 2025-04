Stasera tutto è possibile, Francesco Paolantoni chiarisce: “Senza Stefano De Martino, il gruppo non esiste”

L’attore ricorda l’esperienza di Stasera tutto è possibile e il legame con il conduttore.Il legame nato in tv e l’importanza del conduttore

Francesco Paolantoni ha espresso con chiarezza il suo pensiero sul futuro di Stasera tutto è possibile, sottolineando come l’assenza di Stefano De Martino rappresenti un ostacolo insormontabile per l’eventuale ripartenza del programma. L’attore napoletano, intervenendo a pochi giorni dalla puntata speciale di Affari Tuoi Vip – in onda il 2 maggio su Rai1 – ha ribadito quanto il rapporto tra lui, De Martino e gli altri membri del cast sia ben più di una semplice collaborazione televisiva.

“Se non c’è Stefano, non ci siamo neanche noi”, ha dichiarato Paolantoni, con tono risoluto. Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni. L’attore ha ricordato come il successo della trasmissione sia nato dalla spontaneità del gruppo, senza troppe aspettative iniziali, ma con un unico obiettivo: “Ci siamo solo divertiti, pensavamo a far ridere la gente e a ridere insieme”.

Il confronto con un’altra esperienza televisiva significativa della sua carriera è immediato. Parlando di Indietro Tutta, Paolantoni ha sottolineato come all’epoca ci fosse “piena consapevolezza che si stava scrivendo un pezzo di storia”. Diversa, invece, la genesi di Stasera tutto è possibile: il successo è arrivato col tempo, alimentato da una “alchimia vera” tra i membri del cast, che ha finito per conquistare il pubblico.

Nessun piano B: il gruppo resta fermo senza De Martino

Il futuro del format, almeno per il momento, appare incerto. Con il programma attualmente sospeso, anche tra i protagonisti sembra prevalere un senso di vuoto condiviso. Paolantoni è esplicito nel rifiutare l’idea di un possibile cambio alla conduzione. Alla domanda su una possibile nuova edizione con i The Jackal, ha risposto: “A me i The Jackal piacciono un sacco, ma è per Stefano. Lui è il perno. Senza di lui, tutto quello costruito non regge”.

Il gruppo composto da Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e lo stesso Paolantoni si è rivelato, nel corso degli anni, un meccanismo ben oliato. Ma, secondo l’attore, tutto questo equilibrio è stato possibile proprio grazie alla presenza di De Martino, considerato l’elemento centrale dell’intera struttura. “Quello che abbiamo vissuto insieme è stato unico. Un’esperienza che si è trasformata in qualcosa di irripetibile. Ma solo in quella formula lì. Solo con quel conduttore lì”, ha concluso.

L’attaccamento mostrato da Paolantoni verso l’esperienza televisiva condivisa e il ruolo centrale attribuito a De Martino rendono evidente quanto la trasmissione sia stata, per gli interpreti coinvolti, qualcosa di più di un semplice programma televisivo.