La volta buona, Rosanna Banfi in lacrime: “Mia figlia in menopausa a 27 anni, quante cattiverie hanno detto su di lei”, la storia di Virginia

La figlia di Rosanna Banfi, Virginia Leoni, ha raccontato in tv la diagnosi di menopausa precoce e il lungo cammino affrontato per diventare madre.

Virginia Leoni racconta il percorso verso la maternità

ROMA – Ospite del programma La volta buona, in onda venerdì 18 aprile su Rai 1, Virginia Leoni, nipote di Lino Banfi, ha ripercorso con la madre Rosanna Banfi il difficile cammino che l’ha condotta alla nascita della sua primogenita, Matilde Lucia. Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo, la giovane donna ha raccontato di aver ricevuto, all’età di 27 anni, una diagnosi di menopausa precoce, una notizia che ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia.

“Avevo smesso di prendere la pillola in vista del matrimonio. Il ciclo non arrivava e, dopo alcuni esami, ci siamo trovati di fronte a una realtà inaspettata”, ha dichiarato. Le analisi avevano rilevato un valore ormonale molto basso e, dopo ulteriori approfondimenti, le è stata comunicata la diagnosi. “La causa non si scoprirà mai”, ha aggiunto Virginia, ricordando di aver ricevuto il messaggio della ginecologa mentre si trovava a cena con il marito. “Ti crolla il mondo addosso”, ha commentato in lacrime Rosanna Banfi, che ha condiviso con il pubblico il dolore vissuto in quel periodo.

Un incontro casuale ha segnato la svolta. In un centro estetico, Virginia ha conosciuto una dottoressa specializzata in procreazione medicalmente assistita. Da lì è iniziato un lungo processo medico: “Ho fatto analisi, visite, preso medicine, affrontato tentativi falliti. Uno a dicembre 2023, poi di nuovo a febbraio. Al terzo tentativo, pensavo non sarebbe andata, invece ha funzionato”.

Matilde Lucia nasce nel giorno caro al nonno Lino

Il 13 dicembre, dopo 15 ore di travaglio, è nata Matilde Lucia. “Papà era al cimitero a trovare mia madre Lucia. Santa Lucia è l’unico santo che festeggiamo. Sperava che nascesse proprio quel giorno”, ha raccontato Rosanna Banfi.

Durante la trasmissione, madre e figlia hanno affrontato anche il tema degli attacchi ricevuti online. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la maternità di Virginia, che ha deciso di rispondere pubblicamente: “Finché mi dicono brutta o cicciona, me ne frego. Ma quando toccano mia figlia… so che geneticamente è diverso, ma l’ho portata in grembo per nove mesi”.

A difenderla, ancora una volta, è stata la madre: “È cattiveria gratuita. Riuscire a rispondere per lei non è semplice. Le faccio i complimenti, ha superato ogni ostacolo. È una mamma dolcissima, attenta e paziente. Io l’ho sempre vista nevrotica”, ha concluso con emozione Rosanna Banfi.