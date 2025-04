Schianto nella notte nel barese, frontale tra due auto, morto un 64enne, due giovani feriti gravi

Scontro frontale nella notte a Corato sulla provinciale che collega Bisceglie a Corato. Deceduto un uomo di 64 anni, in gravi condizioni due giovani coinvolti.

Frontale nella notte sulla provinciale: perde la vita un uomo di 64 anni

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 19 aprile sulla strada provinciale Bisceglie-Corato, all’altezza del cavalcavia che sovrasta l’autostrada A14. Il bilancio è drammatico: un morto e due feriti in condizioni critiche.

A perdere la vita è stato un 64enne di Corato, alla guida di una Volkswagen Tiguan, che stava rientrando da Bari dopo essere atterrato in aeroporto. Con lui viaggiavano due passeggeri: uno è rimasto illeso, l’altro è stato trasportato d’urgenza in codice rosso. Coinvolta nell’impatto anche una seconda vettura, una Seat, condotta da un giovane di 22 anni, anch’egli residente a Corato e attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Intervento dei soccorsi da tre città, due ospedali coinvolti

L’impatto, avvenuto intorno alle 2:30, è stato violentissimo e le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, partite da Bisceglie, Corato e Ruvo di Puglia.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Andria e Barletta: il “Bonomo” e il “Dimiccoli”, rispettivamente. I rilievi sono stati effettuati per ore al fine di chiarire le cause dello scontro frontale.