Nel barese, 23 enne perde il controllo dell’auto che si ribalta, morto sul colpo

Incidente mortale nella notte tra il 18 e il 19 aprile nel Barese: un’auto si ribalta, perde la vita un giovane conducente.

Auto fuori strada nella notte, inutili i soccorsi

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile lungo la Statale 172, nel tratto che collega Casamassima a Turi, in provincia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della propria auto quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, terminando la corsa fuori strada. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, giunti sul luogo del sinistro nelle prime ore del mattino. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i rilievi sono proseguiti per diverse ore.

Le indagini sono ora affidate agli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si escludono, al momento, ipotesi legate a un colpo di sonno, all’alta velocità o a un improvviso ostacolo sulla carreggiata.

Un’altra vittima nella stessa notte tra Corato e Bisceglie

La notte tra il 18 e il 19 aprile si è rivelata particolarmente tragica sulle strade del Barese. Poche ore prima, un altro incidente mortale si era verificato sulla strada provinciale tra Corato e Bisceglie, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in uno scontro frontale che ha coinvolto due autovetture.

Due tragedie che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale, specie nei tratti extraurbani, troppo spesso teatro di gravi sinistri. Le comunità locali sono in lutto per la perdita di due vite spezzate in poche ore.