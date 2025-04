Bitonto, femminicidio ripreso dalle telecamere di casa: Lucia Chiapperini uccisa dal marito con 20 colpi di forbici, “Muori non meriti compassione”

A Mariotto, frazione di Bitonto, un uomo di 75 anni ha assassinato la moglie. L’intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere installate nella loro abitazione.

L’omicidio e la confessione

Un nuovo caso di femminicidio scuote la provincia di Bari. È accaduto a Mariotto, frazione di Bitonto, dove un uomo di 75 anni, Vincenzo Visaggi, ha ucciso la moglie, Lucia Chiapperini, coetanea, all’interno della loro abitazione. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne e documentato da immagini e audio ora al vaglio degli inquirenti.

Dopo l’aggressione, l’uomo ha chiamato i carabinieri, confessando quanto accaduto: “Ho tolto la vita a mia moglie, sta nel bagno. Io sto per togliermi la vita, ma non ci sono riuscito”, avrebbe detto al telefono.

La sequenza registrata dalle telecamere

Le immagini contenute nel provvedimento di arresto mostrano Lucia fare ritorno a casa e iniziare un’accesa discussione con il marito. In pochi minuti la situazione precipita: Visaggi impugna delle forbici appuntite e colpisce ripetutamente la moglie, almeno 20 volte, nonostante lei tenti di difendersi e chieda aiuto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo continua a inveire contro la moglie anche dopo che lei perde i sensi, con insulti e frasi offensive. Avrebbe atteso la morte della donna senza prestarle soccorso, proferendo parole di disprezzo fino alla fine.

Un contesto familiare teso e violento

Stando a quanto riferito da testimoni e familiari, tra i coniugi erano frequenti le liti per motivi economici, soprattutto dopo la recente morte del padre di Lucia. La vittima, preoccupata per l’aggressività del marito, si era da poco trasferita a casa di uno dei figli. In passato era già stata minacciata con dei coltelli.

All’interno dell’abitazione di Mariotto, i militari hanno rinvenuto quasi 13mila euro in contanti, nascosti in un armadio. L’uomo avrebbe nascosto il denaro per evitare che la moglie potesse prenderlo. Il cadavere della donna è stato trovato nel bagno, mentre l’uomo, con abiti e mani sporchi di sangue, era nella camera da letto.

