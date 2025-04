L’ultimo gesto di Papa Francesco, la benedizione al piccolo barese Mark è diventata un simbolo

Il gesto di Papa Francesco verso il piccolo Mark di Terlizzi diventa simbolo di speranza per una comunità riunita nel dolore e nella preghiera.

L’incontro tra Papa Francesco e il piccolo Mark

Durante la celebrazione di Pasqua in piazza San Pietro, tra migliaia di fedeli, Papa Francesco ha rivolto un’ultima carezza a Mark, bambino di due anni originario di Terlizzi. Nel suo tragitto sulla Papamobile, il Pontefice ha scelto proprio il volto del piccolo per un gesto di benedizione carico di significato.

Dopo l’incontro, Mark è tornato nella sua città natale, dove è stato accolto nella Concattedrale con grande emozione. L’intera comunità di Terlizzi si è riunita per pregare e riflettere, in un momento di forte commozione, coinciso con il giorno in cui si sarebbe dovuta celebrare la festa della Madonna di Sovereto.

Il dolore di Terlizzi e il significato della carezza del Papa

La morte di Papa Francesco ha profondamente colpito anche Terlizzi. Il sindaco Michelangelo De Chirico ha dichiarato: “La scomparsa del Santo Padre ha profondamente segnato anche la nostra città. Abbiamo preferito fermarci, uniti dal dolore e dalla preghiera. Ma lo spirito di Terlizzi, solidale e fedele, ha trovato comunque il modo di ritrovarsi nella casa del Signore, con la guida del nostro Vescovo”.

Il gesto del Pontefice, che ha benedetto Mark a nome di tutti i bambini del mondo, ha assunto per la comunità un valore speciale. Le immagini, diffuse in tutto il mondo, sono state interpretate come un messaggio di pace e speranza, capace di toccare profondamente anche il cuore della città dei fiori.

“La celebrazione – ha aggiunto il sindaco – è stata intensa e carica di riflessione. Non solo abbiamo pregato per Papa Francesco, ma anche per il futuro della nostra città, che oggi più che mai ha bisogno di ritrovare fiducia, unità e speranza”.