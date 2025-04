The Couple, tensioni alle stelle nella casa: scontro acceso tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa, “Devi stare zitta”

A The Couple la convivenza inizia a pesare: acceso litigio tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa durante una prova, poi il chiarimento.

Tensioni nella casa, litigi a catena

Dopo tre settimane dall’inizio dell’esperienza a The Couple, i concorrenti hanno iniziato a mostrare i primi segnali di nervosismo. Il clima disteso delle prime giornate ha lasciato spazio a tensioni evidenti. Nelle ultime 24 ore, sia Brigitta e Benedicta Boccoli sia Laura Maddaloni e Giorgia Villa sono state protagoniste di accesi battibecchi.

Come già accaduto per le Boccoli, anche in questo caso Manila Nazzaro è intervenuta tentando di placare gli animi e riportare la calma tra le compagne di squadra.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa litigano dopo la prova

Il diverbio tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa è esploso dopo una sfida nella White Room, simile a un gioco di Memory. Uscite dalla prova, Laura ha commentato: “Però non era così facile”, scatenando la reazione di Giorgia, che ha sbattuto una mano sul piano cottura esclamando: “Devi stare zitta! Ci tolgono i punti, stai zitta. Ce l’hanno appena detto, non dobbiamo dire nulla”.

Tentando di chiarire, Laura ha risposto: “Io parlavo solo delle foto, le tavolette dei colori. Sto parlando di un’altra cosa, non dico nulla”, ma Giorgia l’ha interrotta con tono severo: “Ma lo vedi che continui? Stai già dicendo cose in più. Ci hanno detto che non possiamo parlare delle prove”.

La discussione è degenerata con Laura che ha sbottato: “Ma ti devi fare una bella camomilla e non un caffè! Ma secondo te io posso dire la prova? Lo so che non possiamo. Questa si è arrabbiata perché non vince le prove. Ma non è che se vinci le medaglie olimpiche, poi vinci queste prove”.

Nonostante il tentativo di spiegazione, Giorgia ha replicato andandosene stizzita: “Se ti sei svegliata storta stamattina non te la devi prendere con me. La camomilla oggi prenditela tu perché io non ne ho bisogno. Tu pensala come vuoi e io come voglio. Ma non ho capito. Devo pensarla per forza come te, io sono stanca”.

Il chiarimento tra le due concorrenti

A differenza di quanto accaduto tra le sorelle Boccoli, Laura Maddaloni e Giorgia Villa hanno chiarito rapidamente. Laura ha aperto le braccia in segno di pace e Giorgia ha accettato l’abbraccio, chiudendo la discussione con ironia: “Dai prendiamoci questa camomilla”.