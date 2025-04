Il nipote di Papa Francesco, Mauro Bergoglio riuscirà ad esserci al funerale dello zio grazie a una donazione, “Non posso permetterlo”

Solidarietà per Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco: un’agenzia di viaggi gli regala i biglietti per partecipare ai funerali a Roma.

Mauro Bergoglio non poteva partire: l’aiuto inatteso

“Ci sto provando, sto cercando di organizzare il viaggio. Non possiamo”, aveva raccontato Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco, in un’intervista all’emittente argentina A24, spiegando di non potersi permettere un volo per raggiungere Roma e partecipare ai funerali dello zio.

Le sue parole hanno toccato il cuore di molti, spingendo la proprietaria di un’agenzia di viaggi a regalare a Mauro e alla moglie due biglietti aerei per l’Italia. La notizia, diffusa dai media argentini, è rapidamente diventata virale, suscitando grande emozione.

La partenza per Roma e la solidarietà silenziosa

Mauro Bergoglio, infermiere professionale a Buenos Aires e figlio di Oscar Bergoglio, fratello del Pontefice, ha ricevuto i biglietti in meno di 24 ore. Partirà dall’aeroporto di Ezeiza per atterrare a Fiumicino, accompagnato dalla moglie.

La benefattrice ha scelto di mantenere l’anonimato, sottraendosi a microfoni e telecamere, così come altre persone che, con discrezione, hanno effettuato donazioni per sostenere il soggiorno romano dei due giovani.

Questo gesto mette in luce non solo la condizione di semplicità della famiglia di Papa Francesco, ma anche la profonda crisi economica che sta colpendo l’Argentina, rendendo difficoltoso per molte famiglie sostenere spese importanti.