Amalia Damonte, l’amore giovanile che segnò il destino di Papa Francesco, “Se non posso sposare te, diventerò sacerdote”

L’amicizia e l’amore tra Jorge Mario Bergoglio e Amalia Damonte, nati nel barrio Flores, cambiarono il corso della vita del futuro Papa.

L’infanzia condivisa e il sogno di una vita insieme

Nel cuore del barrio Flores, quartiere popolare di Buenos Aires, sbocciò l’amicizia tra Amalia Damonte e Jorge Mario Bergoglio. Da bambini, trascorrevano le giornate tra giochi nei parchi e balli improvvisati nelle strade del quartiere.

Con il tempo, quell’amicizia si trasformò in un sentimento più profondo. Il giovane Jorge, già riflessivo e sensibile, sognava con Amalia un futuro fatto di semplicità e amore. Una lettera, scritta di suo pugno, raccontava di una casa bianca, una vita serena e una famiglia da costruire insieme. Tra quelle righe una promessa: “Se non ti sposo, mi farò prete”.

La separazione forzata e la vocazione

Il sogno di Jorge si infranse contro la volontà dei genitori di Amalia, che consideravano la giovane troppo immatura per pensare al matrimonio. Alla coppia fu proibito di frequentarsi, ma riuscirono ancora a scambiarsi qualche lettera e poche parole in segreto.

Fu proprio Amalia a suggerire a Jorge di seguire quella voce interiore che lo spingeva verso la fede. Prima di abbracciare la vita religiosa, il futuro Papa tentò altre strade: si diplomò come tecnico chimico, svolse lavori umili, perfino quello di buttafuori. Ma un grave problema di salute segnò una svolta decisiva. Nel 1958, Jorge Mario Bergoglio intraprese il cammino che lo avrebbe portato fino al soglio pontificio.

Il ricordo di Amalia e la consapevolezza del destino

Quando nel 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, Amalia Damonte apprese la notizia alla televisione e rimase “impietrita”. Con affetto, ricordò il ragazzo gentile della sua giovinezza, ma ammise di non aver mai ricambiato pienamente quel primo amore. “Mi sono innamorata per la prima volta solo molto tempo dopo”, raccontò in un’intervista.

Guardando al passato, Amalia concluse con lucidità: “Se mi avesse sposata, Jorge Bergoglio non sarebbe mai diventato Papa”.