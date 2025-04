Giulia Tarantino, all’attrice 28enne per combattere un raro tumore è stato tolto e poi rimesso il cuore, “Ora posso danzare e recitare”

La giovane attrice Giulia Tarantino ha affrontato un intervento straordinario: il cuore estratto dal torace per asportare un tumore raro.

La scoperta della malattia e la corsa ai primi interventi

Nel dicembre 2022, durante le prove di un musical in Sicilia, Giulia Tarantino ha iniziato ad avvertire un forte dolore alla spalla e difficoltà respiratorie. Preoccupata dai sintomi, si è recata in ospedale, dove, complice il periodo natalizio e la scarsità di medici presenti, ha incontrato un cardiologo che ha individuato subito la causa: una grossa massa vicina al cuore.

Operata pochi giorni dopo a Palermo, Giulia ha ricevuto una diagnosi precisa: sarcoma dei tessuti nervosi periferici, una forma tumorale estremamente rara e difficile da trattare, soprattutto per la delicata posizione in cui si trovava. “Il lavoro mi ha salvato la vita. Ero restia ai controlli medici prima dell’intervento, ora ho un approccio diverso”, ha raccontato la giovane attrice al Corriere Milano.

Il ritorno del tumore e la sfida di un’operazione senza precedenti

Dopo un primo ciclo di cure, Giulia Tarantino si è affidata all’Humanitas di Rozzano, centro di riferimento per i pazienti oncologici adolescenti e giovani adulti. Nonostante diverse sedute di chemioterapia, nel 2024 il tumore è tornato, rendendo necessaria una seconda operazione di altissima complessità.

A prendere in carico l’intervento è stata la cardiochirurga Lucia Torracca, che ha optato per una procedura straordinaria: estrarre il cuore dal torace, collegando il corpo a una macchina capace di pompare il sangue durante tutta l’operazione. “Abbiamo dovuto rimuovere molte strutture fondamentali del cuore per garantire un trattamento radicale del tumore”, ha spiegato Torracca.

Dopo ore in sala operatoria, il cuore di Giulia è stato rimesso al suo posto e l’intervento è riuscito.

La rinascita di Giulia tra cura di sé e passione per il teatro

Oggi, a circa un anno dall’operazione, Giulia Tarantino sta bene. Ha cambiato il suo stile di vita, abbandonando il fumo, adottando un’alimentazione più sana e dedicandosi con ancora più entusiasmo alla sua passione per la recitazione. “Continuo a recitare: fa parte della mia cura”, ha dichiarato.

Il coraggio e la determinazione di Giulia sono diventati un simbolo di speranza per tanti giovani che affrontano percorsi simili.