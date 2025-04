Sondaggi 2025, FdI sempre più su, cala il PD, cresce M5S, stabili FI e Lega

Fratelli d’Italia guida i sondaggi con il 30% delle preferenze, mentre il Partito Democratico registra un nuovo calo secondo la rilevazione DIRE-Tecnè.

Fratelli d’Italia stabile al vertice, Partito Democratico in discesa

Secondo l’ultima rilevazione DIRE-Tecnè, condotta tra il 23 e il 24 aprile, Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito italiano, attestandosi al 30% dei consensi, con un incremento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e dello 0,3% su base mensile.

Il Partito Democratico invece arretra, scendendo al 21,7% e perdendo lo 0,3% in sette giorni e lo 0,8% nell’ultimo mese. Crescono i consensi per il Movimento Cinque Stelle, che raggiunge il 12% (+0,2% rispetto alla scorsa settimana e +0,7% in un mese), seguito da Forza Italia all’11,5% (+0,1% e +0,2%).

Stabile all’8,3% la Lega, mentre Verdi e Sinistra si attestano al 5,8%. Più distanziati Azione al 3,3%, Italia Viva al 2% e +Europa all’1,7%.

Consensi in crescita per Giorgia Meloni e Antonio Tajani

Aumentano i giudizi positivi per la premier Giorgia Meloni, che raccoglie il 46,4% delle preferenze (+0,1% in una settimana e +0,4% in un mese). Sale anche la popolarità del vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che raggiunge il 39,6%.

Buona performance anche per Giuseppe Conte, che cresce al 30,4%, superando la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ora al 29,8% (-0,2%).

Seguono più distanziati Matteo Salvini con il 26,4%, Emma Bonino al 20%, Carlo Calenda al 19,5%, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 15,8%, e Matteo Renzi al 14%.

Fiducia nel governo in leggero aumento

La fiducia nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni mostra un lieve miglioramento. Il 42,5% degli intervistati esprime un giudizio positivo, con un incremento dello 0,2% in una settimana e dello 0,9% in un mese.

La percentuale di chi dichiara di non avere fiducia scende al 50%, registrando un calo dello 0,1% su base settimanale e dello 0,5% rispetto al mese precedente.