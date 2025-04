Sparatoria a Monreale: rissa tra giovani degenera, il bilancio è pesantissimo, tre morti e due feriti gravi tutti ragazzi

Tragedia nella notte a Monreale: una rissa tra giovani sfocia in una sparatoria in piazza Duomo. Tre morti e due feriti, uno dei quali minorenne.

Sparatoria nella piazza principale di Monreale

Notte drammatica a Monreale, in provincia di Palermo, dove una sparatoria nella centralissima piazza Duomo ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento grave di altri due. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Sicilia, le vittime avevano tra i 23 e i 33 anni, mentre uno dei feriti è un ragazzo di 16 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di avviare immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La rissa degenerata davanti a una pizzeria

Dalle prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata per futili motivi davanti a una pizzeria situata nella piazza principale di Monreale. La discussione sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro violento tra due gruppi di giovani. In un momento concitato, uno dei partecipanti avrebbe estratto una pistola iniziando a sparare tra la folla. L’episodio si è consumato davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Il ferito minorenne è stato inizialmente ricoverato all’ospedale Ingrassia di Palermo, con successivo trasferimento previsto al Policlinico per ulteriori cure.

Le parole di Marco Intravaia

Sull’accaduto è intervenuto Marco Intravaia, deputato regionale di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale di Monreale, che ha dichiarato: “Sono sconvolto per quello che è successo, scene da Far West a cui Monreale non è abituata. Un momento di festa che si è trasformato in tragedia. Tutta la città è attonita, confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e che gli assassini siano assicurati presto alla giustizia. Speriamo che il terzo ragazzo gravemente ferito ce la faccia, così come gli altri che sono rimasti coinvolti”.