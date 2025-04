Funerali di Papa Francesco, gelo tra Meloni e Macron, si sfiorano senza scambiarsi un saluto

Durante i funerali di Papa Francesco a San Pietro, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sfiorano senza scambiarsi un saluto, mentre Macron incontra Renzi.

Il mancato saluto tra Meloni e Macron

Oltre 160 delegazioni straniere erano presenti in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Tra capi di Stato, sovrani e rappresentanti istituzionali, circa 400mila persone si sono raccolte sul sagrato della basilica di San Pietro. In questo contesto affollato, un episodio ha catturato l’attenzione: il mancato saluto tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron.

Un video diffuso dalla pagina social The Journalai mostra i due leader che si incrociano a pochi centimetri di distanza, senza però scambiarsi né uno sguardo né un cenno di saluto. Nonostante la vicinanza fisica, non sembra esserci stata alcuna intenzione di contatto tra i due.

Macron saluta Renzi tra sorrisi e battute

Poco dopo il mancato incontro con Meloni, Emmanuel Macron si è intrattenuto con Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Sul sagrato di San Pietro, i due si sono stretti la mano, scambiando sorrisi amichevoli e battute in francese. Un gesto di cordialità immortalato sempre dal video pubblicato online, che mostra Macron anche rivolgersi con un «Bonjour» alla persona che stava registrando la scena.

L’incontro amichevole tra Macron e Renzi, in netto contrasto con il gelo mostrato verso Meloni, ha rapidamente alimentato speculazioni e commenti sui social e nei media.