Flavio Briatore attacca gli organizzatori dei funerali di Papa Francesco: “Tutti lì per un selfie con la bara”

Flavio Briatore attacca duramente l’organizzazione vaticana, criticando la diffusione di selfie scattati accanto alla salma di Papa Francesco durante l’ultimo saluto.

Le critiche di Briatore sui social

La presenza massiccia di visitatori e fedeli in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco ha suscitato una forte ondata di polemiche sui social, in particolare per il comportamento di chi ha approfittato dell’occasione per scattarsi selfie accanto alla bara del Pontefice. Tra le voci più critiche si è levata quella dell’imprenditore Flavio Briatore, che sui social ha espresso la sua indignazione: “Ma che cacchio di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere e farsi i selfie?”.

Il commento di Briatore si inserisce in un coro crescente di proteste che già nei giorni precedenti ai funerali avevano invaso le piattaforme online.

“Un comportamento da circo”, l’accusa di Briatore

Durante la diretta televisiva dei funerali, Flavio Briatore ha rincarato la dose: “Io sto vedendo in televisione i funerali del Papa e il giorno prima le persone che hanno visitato il Papa, no? Tutti a farsi selfie. Era come essere al circo”. L’imprenditore ha duramente criticato l’organizzazione vaticana, sottolineando: “Io non so chi gestisce la sicurezza, chi gestisce il Vaticano, però è una roba incivile quella che stiamo vedendo”.

Le sue parole hanno trovato immediata eco tra migliaia di utenti, molti dei quali avevano già definito “una gravissima mancanza di rispetto” la pratica dell’autoscatto accanto al feretro di Papa Francesco.