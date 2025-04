Bari, lite fuori ad un bar a San Pasquale, giovane accoltellato, è gravissimo

Lite davanti a un bar di Bari finisce nel sangue: giovane colombiano accoltellato e trasportato d’urgenza al Policlinico in codice rosso.

L’aggressione davanti al bar El Sombrero

Tensione e paura ieri sera, 26 aprile, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un giovane colombiano è stato accoltellato all’esterno del bar El Sombrero. Secondo le prime ricostruzioni, il ferito sarebbe rimasto coinvolto in una lite scoppiata, probabilmente, con altri connazionali che si trovavano nei pressi del locale. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane gravemente ferito.

Il trasporto d’urgenza al Policlinico

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito critiche. I soccorritori hanno disposto il trasferimento immediato al Policlinico di Bari in codice rosso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche, ma la prognosi resta riservata.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire se si sia trattato di un regolamento di conti o di una lite degenerata improvvisamente in violenza.