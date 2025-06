Sondaggi 2025, FdI e Pd crescono, giù Lega e 5 Stelle, stabile FI

Ultima rilevazione Emg per Rai: in crescita Meloni e Schlein, calano Conte e Salvini. Stabile l’affluenza potenziale alle urne.

Fratelli d’Italia primo partito, il Pd si avvicina

Secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato da Emg Different per Rai, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 26% delle preferenze, in aumento dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Subito dietro, il Partito Democratico guadagna 0,2%, attestandosi al 21,2%, riducendo leggermente la distanza da Giorgia Meloni.

Giù Lega e Movimento 5 Stelle, stabile Forza Italia

Segno meno per Movimento 5 Stelle, che perde 0,3% e scende al 15,3%. In calo anche Lega, che si attesta al 9,2% con una flessione dello 0,2%. Forza Italia, invece, resta stabile al 7,9%, mentre Azione di Carlo Calenda si ferma al 3,9%, in lieve arretramento.

Avs supera la soglia del 4%, affluenza virtuale al 59%

In leggera crescita anche Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiunge il 4,1% (+0,1%), superando la soglia utile in caso di elezioni. Italia Viva si attesta al 2,4%, +Europa al 2,1% e Italexit all’1,3%. Resta stabile l’affluenza potenziale, con il 59% degli intervistati che dichiarano l’intenzione di votare.