Meloni prende in giro la Schlein: “Dice che il referendum boccia il Governo? E io sorrido”

La premier Giorgia Meloni replica con ironia alla segretaria del Pd dopo il flop dei referendum. Critiche al confronto tra voti referendari e Politiche.

Meloni risponde con un selfie: “E io rido”

Un post su Instagram, un selfie sorridente e una frase secca: “Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo Governo…”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di replicare alle dichiarazioni della leader dem, che aveva letto nell’affluenza referendaria un segnale di sfiducia verso l’esecutivo. Il riferimento è al dato del 30% di partecipazione, che Schlein ha interpretato come una dimostrazione di forza delle opposizioni.

Il Pd esulta, ma i numeri non reggono il confronto

Secondo il Pd, i votanti ai referendum sarebbero stati più di quelli che sostennero il centrodestra alle elezioni politiche del 2022. Un confronto che però – fanno notare da ambienti governativi – è scorretto per due motivi: si mettono a paragone due strumenti elettorali completamente differenti, e i dati sarebbero distorti. In particolare, le opposizioni avrebbero incluso nel computo tutti i votanti, anche quelli che hanno espresso un “no”, non necessariamente riconducibili al centrosinistra.

Il centrodestra: “Risultato debole, campo largo indebolito”

Nelle file del centrodestra si sottolinea come, nel 2022, la coalizione di governo abbia raccolto un numero di consensi superiore a quello dei “sì” registrati nei referendum. Inoltre, l’auto-attribuzione del voto da parte della sinistra – secondo la narrazione del centrodestra – sarebbe irrispettosa verso chi si è recato alle urne pur non condividendo l’agenda dell’opposizione. Secondo il direttore di un noto quotidiano nazionale, “questi referendum lasciano un campo largo molto indebolito”.