Renzi punge Meloni: “I veri cervelli in fuga siete voi”

Mozione di Italia Viva approvata alla Camera per fermare la fuga dei cervelli. Il governo era contrario, ma la maggioranza ha votato a favore.

Clamoroso alla Camera: la maggioranza disobbedisce a Meloni

Colpo di scena a Montecitorio. Una mozione proposta da Italia Viva per contrastare la fuga dei cervelli è stata approvata, nonostante il parere contrario del governo. A sorpresa, buona parte dei parlamentari della maggioranza ha votato a favore, sconfessando apertamente la linea indicata dalla premier Giorgia Meloni.

A dare notizia dell’episodio è stato lo stesso Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha commentato l’accaduto sui social con un post al vetriolo: “La Meloni dice: votate contro! La maggioranza si ribella e vota a favore della proposta (di buon senso) di Italia Viva. Adesso vediamo che succede”.

Renzi provoca: “I veri cervelli in fuga sono i loro”

L’ex presidente del Consiglio non ha risparmiato l’ironia nei confronti dei deputati di centrodestra, invitandoli a dimostrare coerenza: “Spero che i parlamentari di maggioranza abbiano il coraggio di andare fino in fondo e di essere coerenti con questo voto. Se invece diranno: scusate, ci siamo sbagliati, sarà chiaro a tutti che i primi cervelli in fuga sono i loro”.

Il contenuto della mozione approvata riguarda misure concrete per trattenere in Italia i giovani laureati e ricercatori, sempre più spesso costretti ad emigrare all’estero per mancanza di opportunità professionali. Si tratta di uno dei temi che Renzi e Italia Viva portano avanti da tempo, nel tentativo di rilanciare il merito e l’innovazione nel Paese.

Ora si attende la reazione del governo, che potrebbe anche decidere di disattendere l’indirizzo espresso dall’Aula. In tal caso, si aprirebbe un nuovo fronte di tensione interna tra i partiti di maggioranza, già divisi su altri temi economici e istituzionali.