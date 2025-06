Jack Grealish truffato in vacanza: firma il conto di un tifoso pensando di stare a firmare un autografo, il video diventa virale

Durante una vacanza in Grecia, il calciatore Jack Grealish è stato ingannato da un fan che gli ha fatto firmare il proprio conto fingendo fosse un autografo.

Un gesto innocente si trasforma in una burla virale

Jack Grealish, centrocampista del Manchester City, è protagonista involontario di un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social. In un video circolato su TikTok, il calciatore appare disteso su un lettino in riva al mare, intento a rilassarsi con un drink durante una vacanza in Grecia. Un fan si avvicina con un foglio in mano, fingendo di chiedere un autografo. Il giocatore, con tono disponibile e disteso, firma il documento senza fare domande. Solo che non si trattava affatto di un ricordo per un tifoso, bensì dello scontrino del conto del giovane, che ha così furbamente evitato di pagare.

La clip, diventata virale in poche ore, mostra la scena completa: Grealish firma sorridendo, poi torna tranquillo a godersi il sole, inconsapevole di essere stato appena raggirato. In molti si chiedono se si sia trattato di uno sketch organizzato o di una vera e propria beffa. Ma secondo la stampa inglese, l’episodio sarebbe del tutto reale, e l’inganno sarebbe riuscito grazie all’atteggiamento rilassato del giocatore, sorpreso in un momento di disattenzione.

Periodo incerto per il futuro del calciatore

L’episodio è avvenuto durante una pausa concessa al calciatore dopo l’esclusione dalla rosa del Manchester City per il Mondiale per Club. Il tecnico Pep Guardiola ha deciso di lasciarlo fuori dai piani della squadra, e il giocatore sta approfittando di questo periodo per staccare la spina e riflettere sul proprio futuro professionale. Il contratto di Grealish con i Citizens è ancora valido per altri due anni, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto lasciare l’Inghilterra.

Voci di mercato lo vorrebbero vicino a un clamoroso trasferimento al Napoli, dove potrebbe ritrovare il compagno Kevin De Bruyne e mettersi agli ordini di Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto. Per ora, però, il centrocampista preferisce godersi il relax delle isole greche, anche se l’episodio dello scontrino firmato ha fatto sorridere e discutere tifosi e appassionati di calcio in tutta Europa.

Un episodio curioso che fa il giro dei social

L’episodio ha scatenato numerose reazioni online, tra ironia e stupore per la facilità con cui un fan è riuscito a trarre in inganno un calciatore di fama internazionale. La situazione, apparentemente innocua, si è trasformata in un momento virale che ha messo in evidenza l’approccio genuino e poco sospettoso del giocatore.

Secondo chi ha diffuso il video, Grealish non si sarebbe accorto di nulla nemmeno nei momenti successivi. Né il calciatore né il suo entourage hanno commentato ufficialmente quanto accaduto,