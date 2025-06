21enne si tuffa e non riemerge più, annega sotto gli occhi degli amici: ritrovato il corpo dopo un’ora

In località Fagarè, nel Trevigiano, un 21enne è stato trovato morto nel Piave dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. Inutili i soccorsi.

Scompare nel fiume durante un bagno: scattano le ricerche

Un tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno a Fagarè, frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 21 anni, di origine venezuelana e residente in provincia di Pordenone, è stato trovato morto nel fiume Piave dopo un tuffo effettuato durante una giornata trascorsa in compagnia di amici.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30, quando una ragazza ha contattato i numeri di emergenza segnalando la scomparsa del giovane, che non era più riemerso dopo essersi gettato in acqua. Secondo quanto riferito dalla testimone, inizialmente si temeva che due ragazzi fossero scomparsi, ma poco dopo si è chiarito che l’altro era illeso e stava partecipando alle ricerche.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Motta di Livenza, supportati dall’elicottero Drago del nucleo di volo di Venezia e dall’elisoccorso di Treviso Emergenza. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le operazioni congiunte di ricerca via terra, via acqua e dall’alto.

Il corpo individuato sul fondo del fiume dai sommozzatori

Le operazioni di ricerca si sono concluse tragicamente intorno alle 18.30, circa un’ora dopo la chiamata di emergenza. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo del ragazzo, adagiato sul fondo del fiume a breve distanza dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta.

Il decesso è stato constatato sul posto dai soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il giovane si trovava lungo le rive del Piave con un gruppo di amici per trascorrere una giornata all’aperto. Il clima di spensieratezza si è trasformato in poche ore in sgomento e dolore per la perdita improvvisa.

Gli accertamenti sul corpo e le cause del decesso saranno valutati nelle prossime ore dalle autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente dovuto a un’improvvisa difficoltà emersa subito dopo il tuffo.