Studente parcheggia in divieto: “Ho la maturità, vi prego, non mi multate”, i vigili ignorano la supplica

Un maturando ha lasciato un messaggio ai vigili dopo aver parcheggiato in modo irregolare, ma non è riuscito a evitare la sanzione della polizia locale.



Parcheggia in divieto per sostenere la prova d’italiano: arriva la multa

Ha cercato a lungo un posto dove lasciare l’auto prima dell’inizio dell’esame di maturità, ma alla fine ha optato per una sosta irregolare, lasciando un biglietto sul parabrezza nella speranza di evitare la multa. È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 19 giugno a Roma, in zona San Paolo, nei pressi di un liceo situato in via Giuseppe Libetta.

Protagonista dell’episodio è uno studente alle prese con la prima prova scritta dell’esame di Stato. Dopo venti minuti di ricerca, non trovando alcuno stallo libero, ha deciso di fermare la propria vettura in modo improprio. Prima di recarsi in aula, ha lasciato un messaggio scritto a mano dietro un vecchio biglietto di un concerto: “Vi prego, ho la maturità. Ho girato per 20 minuti”. Accanto a quella richiesta d’aiuto, però, è comparso poco dopo un verbale della polizia locale di Roma Capitale, che ha sanzionato comunque il veicolo.



Il messaggio non evita la sanzione, il caso finisce online

La scena non è passata inosservata. Diversi passanti hanno notato l’auto con il messaggio e la multa affiancati sul parabrezza. La foto, circolata rapidamente online, ha attirato commenti tra l’ironico e il solidale, dividendo le opinioni di chi ha espresso comprensione per l’urgenza del ragazzo e chi ha sottolineato la correttezza dell’intervento degli agenti.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo sarebbe stato lasciato in corrispondenza delle strisce pedonali, senza alcun pagamento per la sosta, violando quindi il codice della strada. Nonostante la motivazione lasciata visibile agli agenti, il comportamento ha portato alla regolare emissione della sanzione da parte della polizia municipale.

Terminata la prova di italiano, lo studente ha fatto ritorno alla propria auto, ritrovandosi con una multa da pagare.