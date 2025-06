Schianto mortale nella notte, muoiono in quattro: identificati due ragazzi

Violento impatto nella notte tra due veicoli lungo la strada regionale Casilina: tra le vittime due giovani e due uomini di età più avanzata.

Incidente nella notte: quattro persone perdono la vita

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno lungo la strada regionale Casilina, in prossimità di Frosinone. Il bilancio è tragico: quattro persone hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due automobili. Le vittime sono due giovani di 25 e 30 anni e due uomini di 65 e 71 anni, tutti residenti tra Frosinone e Torrice.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto all’altezza di un incrocio. Un’Alfa Romeo 147, con a bordo i due ragazzi, avrebbe impattato frontalmente contro una Mercedes station wagon sulla quale viaggiavano gli altri due uomini. L’ipotesi preliminare è che l’impatto sia stato causato dall’alta velocità di uno dei due veicoli, ma saranno le indagini a chiarire la dinamica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico del 118. I soccorritori, una volta giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei quattro occupanti, estratti senza vita dalle lamiere dei mezzi. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Identificate due delle vittime: cordoglio dei sindaci locali

Due delle quattro persone decedute sono state identificate: si tratta di Gianni Fiacco, giovane residente a Torrice, e di Danilo Cantagallo, originario di Frosinone. I due viaggiavano insieme sull’Alfa Romeo. Le altre due vittime, uomini di età avanzata, si trovavano invece sulla Mercedes.

Il sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Gianni Fiacco: “Una tragedia che lascia senza parole. Torrice perde un ragazzo straordinario, generoso, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri. A nome di tutta l’amministrazione, esprimo profondo cordoglio alla famiglia Fiacco, ai suoi amici e a tutti i familiari delle vittime”.