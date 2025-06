Puglia, incidente sulla Statale 16: Vincenzo non ce l’ha fatta, morto a 27 anni dopo otto giorni di agonia

Il 27enne di Poggio Imperiale è deceduto dopo un terribile schianto avvenuto vicino San Severo. Viaggiava su una Golf con una donna e una bambina.

Gravissimo incidente vicino a San Severo

Non ce l’ha fatta Vincenzo Scavongelli, il 27enne originario di Poggio Imperiale coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto la sera del 10 giugno sulla Statale 16, nei pressi della rotatoria Vignali, a pochi chilometri dall’ingresso di San Severo. Il giovane, noto nella sua città per la professione di giostraio, era a bordo di una Volkswagen Golf Gti insieme a una donna e a una bambina, rimasta miracolosamente illesa.

L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata violentemente lungo la carreggiata. Le condizioni di Vincenzo erano apparse da subito critiche: è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove ha lottato tra la vita e la morte per otto giorni.

Il cordoglio del paese e l’addio a Vincenzo

Il cuore di Vincenzo Scavongelli ha cessato di battere il 18 giugno. A nulla sono servite le preghiere dei familiari, degli amici e del fratello Giulio, che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo. Il giovane avrebbe compiuto 28 anni nei prossimi mesi.

I funerali si terranno sabato 21 giugno nella chiesa di San Placido Martire a Poggio Imperiale. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità del piccolo centro dauno, dove Vincenzo era molto conosciuto e apprezzato.

Una tragedia che lascia un vuoto profondo e rinnova l’ennesima ferita causata da incidenti stradali in una zona troppo spesso teatro di schianti mortali.