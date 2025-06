Puglia, non sapeva di essere incinta: Paola lo scopre due giorni prima del parto, nasce Francesco Pio il suo ottavo figlio

A soli due giorni dalla scoperta di essere incinta, una 31enne di Manfredonia ha dato alla luce il suo ottavo figlio all’ospedale Casa Sollievo.

Un parto inatteso per la mamma di otto figli

Una scoperta sorprendente ha cambiato per sempre la vita di Paola, 31enne di Manfredonia, che ha scoperto di essere incinta solo due giorni prima di partorire. La donna ha dato alla luce il suo ottavo figlio, Francesco Pio, mercoledì 18 giugno all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il piccolo è nato alle 17:33 con parto cesareo, il quinto per Paola, ed è stato chiamato così in segno di profonda devozione verso Padre Pio.

“La mia è stata una gravidanza insolita, perché non sapevo di essere incinta fino a due giorni prima del parto”, racconta Paola stringendo tra le braccia il suo piccolo, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. “Soffro di cicli mestruali irregolari e la gestione della casa e dei figli mi ha distratta. Quando ho sentito dei movimenti interni, simili a quelli di un bambino nell’utero, ho chiamato subito il mio ginecologo”.

La corsa in ospedale e l’intervento d’urgenza

La situazione è apparsa da subito complessa. Allertato il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, Paola è stata accompagnata dal marito Christian. Il rischio principale era affrontare il quinto cesareo, un intervento non privo di gravi complicazioni.

“Sembrerà assurdo – dichiara la dottoressa Anna Maria Maglione – ma quel che è successo a Paola può capitare ad altre donne con cicli irregolari e corporatura importante, che nasconde la classica pancia da gravidanza”. La donna era arrivata in ospedale a 39 settimane. “Temevamo un’emorragia dell’utero, ma l’intervento è riuscito bene. Paola è in ripresa e presto potrà tornare a casa dai suoi figli”.

Una famiglia numerosa e felice

Il nome Francesco Pio era già nei cuori di Paola e Christian: “Lo abbiamo scelto come ringraziamento a Padre Pio. Dopo questa esperienza, ha assunto per noi un valore ancora più profondo”.

Nonostante le difficoltà che comporta una famiglia numerosa, i genitori raccontano con orgoglio la loro quotidianità: “I più grandi aiutano i più piccoli, ci sosteniamo a vicenda. Le gioie dei nostri figli cancellano ogni preoccupazione”.