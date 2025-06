La Puglia piange il 40enne Giovanni morto sul colpo per un incidente con la moto, lascia due figli minorenni

Violento impatto tra scooter e pick up a Erchie: a perdere la vita un 40enne di Ercolano. Ferito gravemente anche il secondo conducente.

Scontro fatale sulla strada tra il Santuario e la zona industriale

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Giovanni Cosimo Nigro, 40 anni, nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, nei pressi della zona industriale di Erchie, nel Brindisino. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 lungo la strada provinciale 61, all’altezza del tratto conosciuto come “Santuario di San Cosimo – Erchie”. La vittima, originaria di Ercolano, era alla guida di uno scooter Honda Sv che si è scontrato frontalmente con un pick up proveniente dalla direzione opposta.

Le ferite riportate da Nigro sono apparse immediatamente incompatibili con la vita: i sanitari del 118, giunti in pochi minuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 40enne è stato sbalzato a una decina di metri dall’impatto, avvenuto secondo le prime ipotesi in seguito a una svolta che ha causato la perdita di controllo del mezzo a due ruote. Dopo l’urto, lo scooter ha impattato violentemente contro un palo e poi contro un muro.

Un’intera città sconvolta: lascia moglie e due figli

Giovanni Cosimo Nigro lavorava come bracciante, come anche il conducente del pick up, rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale in codice rosso. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, supportati dalla polizia locale di Erchie, giunta per regolare il traffico e delimitare l’area. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore anche a causa dei numerosi detriti sparsi sull’asfalto. Sul posto è intervenuta la ditta Pissta per la bonifica della strada.

Grande lo sgomento tra i presenti e i residenti della zona. Numerosi cittadini si sono radunati nei pressi del luogo dell’impatto, mentre i parenti della vittima arrivavano sotto shock. Nigro lascia una moglie e due figli minorenni. Sul posto è giunto anche il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti, che ha dichiarato a BrindisiReport: “Tutta la città è vicina al dolore della famiglia Nigro. E anche a quella dell’altro conducente, che è in ospedale”.