Bari, traffico in tilt sulla SS16: maxi tamponamento a San Giorgio, blocca la circolazione

Un tamponamento sulla SS16 ha paralizzato il traffico verso sud: code chilometriche già da Carrassi e circolazione deviata sulle arterie secondarie.

Tamponamento tra più veicoli: la Statale bloccata per ore

Un grave incidente ha mandato in tilt la viabilità nel pomeriggio del 20 giugno lungo la Statale 16 nel tratto compreso tra San Giorgio e Torre a Mare, in direzione sud. Secondo quanto riferito, un tamponamento multiplo ha coinvolto diversi veicoli e ha causato la chiusura di due corsie, costringendo gli automobilisti a procedere su una sola carreggiata. A peggiorare la situazione, anche il coinvolgimento di un tir, finito contro il guardrail in prossimità dello stesso tratto.

Il traffico è andato completamente in blocco, con ripercussioni pesanti sin da Carrassi, dove si sono formate lunghe code e rallentamenti intensi anche sulle strade secondarie e parallele. La colonna di veicoli ha occupato anche le vie limitrofe come via De Blasio, Bruno Buozzi e via Amendola, mentre anche l’accesso da viale Japigia risulta fortemente congestionato.

Intervengono le forze dell’ordine: rilievi e deviazioni

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, supportate dagli operatori dell’Anas, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area per effettuare i rilievi e garantire la rimozione dei veicoli incidentati. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’impatto, ma sembrerebbe che uno dei mezzi coinvolti abbia effettuato una manovra improvvisa, provocando una reazione a catena.

Fortunatamente, dai primi riscontri non risultano feriti gravi, ma la complessità dell’intervento e la necessità di pulire la carreggiata dai detriti hanno prolungato la chiusura parziale della Statale, aggravando ulteriormente il disagio per i pendolari e gli automobilisti in transito.

Disagi per gli automobilisti e traffico deviato

Il blocco del traffico sulla SS16 ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione urbana. Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare la zona tra San Giorgio e Torre a Mare e di utilizzare percorsi alternativi, come la SS96 o la viabilità interna verso Carbonara, Carrassi o Japigia. Alcuni tratti sono rimasti bloccati anche per oltre un’ora, con utenti esasperati costretti a lunghi tempi d’attesa sotto il sole.

Gli interventi per il ripristino completo della viabilità sono ancora in corso. Si invita alla prudenza e a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale. La situazione potrebbe normalizzarsi soltanto in serata.