Dramma sfiorato a Bari: due ragazzi intrappolati dal maestrale salvati in mare dalla guardia costiera

Il maestrale e il mare agitato bloccano due giovani su uno scoglio, soccorsi dalla Guardia Costiera in una complessa operazione tra le onde.

Ragazzi bloccati dal mare in burrasca, interviene la Guardia Costiera

Momenti di apprensione questa mattina lungo il litorale di Bari, dove due ragazzi sono rimasti isolati su uno scoglio a causa del mare agitato. Il forte vento di maestrale ha generato condizioni meteo-marine proibitive, rendendo impossibile ai due giovani il rientro autonomo verso riva.

La richiesta di aiuto è giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari, che ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza previsti nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”. Da terra è stata inviata una pattuglia, mentre via mare sono stati dispiegati il battello B180 e la motovedetta CP 844.

Il Rescue Swimmer si tuffa tra le onde per salvarli

A bordo della motovedetta si trovava anche un Rescue Swimmer, soccorritore marittimo specializzato in interventi in condizioni estreme. Nonostante il mare in burrasca, il soccorritore si è tuffato in acqua e ha raggiunto a nuoto i due ragazzi rimasti bloccati. Dopo averli messi in sicurezza, sono stati recuperati a bordo della motovedetta.

L’operazione si è conclusa positivamente grazie al coordinamento tra le squadre a terra e quelle in mare. I due giovani, pur visibilmente provati dall’esperienza, non hanno riportato ferite e sono stati affidati al personale del 118 giunto sul posto per accertamenti.