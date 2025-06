Puglia, si tuffa con gli amici e rischia di morire: rianimato in spiaggi un 14enne e trasportato in elisoccorso

Il ragazzo è stato soccorso dopo essere stato trascinato dalla corrente e rianimato dal personale medico prima del trasferimento in ospedale.

Trascinato dalla corrente, non riusciva più a tornare a riva

Attimi di paura nelle acque di Margherita di Savoia, dove un ragazzo di 14 anni è stato salvato in extremis dopo essere stato trascinato a fondo più volte dalla corrente. Il giovane, di origini romene, si trovava in mare con alcuni amici, nei pressi di un lido, quando le condizioni meteo-marine avverse hanno iniziato a metterlo in difficoltà.

Non riuscendo più a guadagnare la riva, il ragazzo ha rischiato di annegare. Le onde lo hanno ripetutamente sommerso, mentre gli amici cercavano aiuto. La segnalazione è arrivata rapidamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Rianimazione sul posto e trasferimento d’urgenza in ospedale

Una volta riportato a riva, il 14enne è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha avviato le manovre di rianimazione. Dopo averlo stabilizzato, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è attualmente ricoverato in osservazione.

Le sue condizioni non sono state al momento rese note, ma il tempestivo intervento dei soccorritori è stato determinante per salvargli la vita. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità del mare in condizioni avverse, soprattutto per i più giovani.