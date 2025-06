PSG ko, Botafogo esulta e ironizza: “Non siamo l’Inter”: coro diventa virale al Mondiale per Club

Dopo il successo sul PSG, i tifosi del Botafogo intonano cori ironici sull’Inter: il ritornello si diffonde rapidamente al Mondiale per Club e sui social.

Clamoroso successo del Botafogo contro il PSG

Il Botafogo ha sorpreso tutti con una vittoria per 1-0 contro il Paris Saint-Germain, nella fase a gironi del Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. Il gol decisivo, firmato da Igor Jesus al 35’, ha permesso alla formazione brasiliana di conquistare tre punti fondamentali contro una delle squadre considerate favorite per la vittoria finale. Grazie anche al successo nella gara d’esordio contro i Seattle Sounders, il Botafogo si è portato in testa al gruppo B con sei punti.

La formazione allenata da Renato Paiva ha mostrato grande concentrazione e un’efficace gestione dei momenti chiave della gara. Al contrario, il PSG, reduce da una netta vittoria per 4-0 contro l’Atlético Madrid, ha cambiato diversi interpreti e ha pagato la minore incisività sotto porta. Il risultato ha colto di sorpresa appassionati e osservatori, generando un ampio dibattito sulla reale consistenza della squadra francese, fresca vincitrice della Champions League.

Coro ironico diventa virale tra i tifosi del Botafogo

Al termine della partita, la reazione dei sostenitori brasiliani è stata immediata. Durante i festeggiamenti, è nato un coro che ha rapidamente attirato l’attenzione degli altri tifosi e degli utenti online. “Il Botafogo non è l’Inter di Milano”, hanno cantato i tifosi sugli spalti e per le strade, in riferimento alla pesante sconfitta subita dai nerazzurri in una precedente sfida contro il PSG.

Il coro, inizialmente intonato come uno sfottò, ha assunto in poche ore le caratteristiche di un vero e proprio tormentone, diventando virale anche sui social. Il riferimento è alla finale persa dall’Inter per 5-0 contro la squadra parigina, episodio ancora molto discusso tra gli appassionati di calcio.

Il successo del Botafogo e l’ironia dei suoi tifosi hanno contribuito a dare visibilità a una squadra che non partiva tra le favorite del torneo. Il risultato ottenuto contro il PSG rappresenta una delle sorprese più significative di questa edizione inaugurale del nuovo formato del Mondiale per Club, accendendo i riflettori su una squadra capace di andare oltre ogni pronostico.