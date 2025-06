Antonella Mosetti dopo l’Isola: “Da quando sono tornata, nessuno vuole stare più con me”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è detta amareggiata per l’atteggiamento di alcune persone che, tornata in Italia, l’avrebbero improvvisamente allontanata.

Delusione dopo il reality: lo sfogo sui social

Antonella Mosetti, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, ha condiviso su Instagram un messaggio in cui esprime il proprio disappunto per il comportamento di alcune persone che l’avevano circondata durante e prima della sua esperienza televisiva. L’ex showgirl, che si era ritirata dal programma circa un mese fa per motivi personali legati anche alla perdita del padre, ha raccontato di sentirsi delusa da chi sembrava tenerle vicino solo per interesse.

“Mi sentivo di far uscire questo fastidio, questo concetto, che si è creato nella mia testa”, ha esordito l’ex naufraga. “Le persone che avevo intorno, non tutti, qualcuno, quando ero a fare il programma di Mediaset, volevano per forza vedermi, starmi vicino. Sono tornata e magicamente questo bene, questa vicinanza, questa voglia di stare con me è sparita”, ha raccontato. Senza fare nomi, Mosetti ha sottolineato come la situazione le abbia lasciato un senso di amarezza: “Molti di voi mi diranno, vabbè Anto è normale, ancora ci rimani male, ma da qualcuno non me l’aspettavo proprio”.

Il messaggio ha raccolto numerose reazioni da parte dei follower, divisi tra chi l’ha sostenuta e chi ha interpretato il post come un semplice sfogo passeggero.

Il ritiro dal programma e il lutto personale

La decisione di lasciare l’Isola dei Famosi era arrivata in un momento di particolare fragilità per Antonella Mosetti, la quale aveva spiegato il suo ritiro tramite alcune stories Instagram, facendo chiarezza su ciò che l’aveva spinta ad abbandonare il reality.

“Sono uscita dall’isola per via di tante vicissitudini fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di continuare la mia avventura”, aveva raccontato. La showgirl ha evidenziato come la difficoltà nel superare il lutto per la morte del padre avesse inciso profondamente sul suo stato emotivo, rendendo impossibile proseguire l’esperienza in Honduras. L’abbandono non era stato accolto senza clamore e aveva suscitato l’interesse della stampa, spingendo Mosetti a intervenire per chiarire la sua posizione, anche in risposta a ciò che ha definito “articoli sbagliati” sul suo conto.